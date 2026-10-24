Kinas exportvåg slår först mot industrin – sedan mot din pension

Industrin tar den första smällen

För svensk industri kommer trycket främst via Tyskland, som enligt rådet är Sveriges viktigaste exportmarknad. Kinas export till Tyskland har ökat med över 70 miljarder dollar sedan 2019, medan den svenska exporten dit har ökat med 4 miljarder dollar, enligt rådet.

Det arbetsgivarnära institutet IW i Köln uppskattar att kinesisk konkurrens ligger bakom omkring 400 000 av de 520 000 industrijobb som försvann i Tyskland mellan 2019 och 2025.

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”Det finns en risk för en långvarig strukturkris i europeisk industri med allvarliga konsekvenser för svensk industri om inte något görs”, säger rådets ordförande Ola Bergström, professor vid Handelshögskolan i Göteborg.

Maskiner, fordon samt kemi och läkemedel stod tillsammans för 40,8 procent av den svenska varuexporten 2024, enligt rådets sammanställning av FN:s handelsdata, och i just de varugrupperna har Kina enligt rådet gjort tydliga framsteg i Europa.

Rådet skriver att kinesiska företag nu ”utövar priskonkurrens även inom mer avancerade segment på marknaden som tidigare utgjorde mindre nischer som västerländska företag från mindre ekonomier som Sverige har kunnat dra fördel av”.

Rapporten nämner avancerade maskiner och specialkomponenter, där kunderna tidigare har betalat extra för expertkunskap och långa kundrelationer.

Bransch Andel av svensk varuexport 2024 Kinesiskt tryck Kemi och läkemedel 13,9 procent Nära sju av tio företag inom kemi samt plast och gummi pressas redan (IKEM) Maskiner 13,5 procent Priskonkurrens i avancerade maskiner och specialkomponenter (IER) Fordon 13,4 procent Tyska biltillverkares andel i Kina föll från 25 till 15 procent 2020–2024 (IER) Elektronik och telekom 10,3 procent Bland de största ökningarna av kinesisk export till Europa 2019–2024 (IER) Stål 3,7 procent EU tar ut 50 procent tull utanför kvoten sedan den 1 juli (EU-kommissionen)

Källa: Industrins ekonomiska råd (UN Comtrade), IKEM, EU-kommissionen

”Det här är inte bara en fråga om en tillfällig konjunkturnedgång. Konkurrensen förändras i grunden”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på branschorganisationen IKEM, i en analys av kemibranschen den 7 oktober.

I nästa våg når konkurrensen pensionerna

Exportindustrin påverkar pensionerna på två sätt, genom fondernas aktieinnehav och genom avgifterna på lönerna. AP2, AP3 och AP4, som tog över AP1:s kapital vid årsskiftet, förvaltade 2 327 miljarder kronor den 30 juni.

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Av kapitalet låg 13,6 procent i svenska börsaktier, medan Sverige väger knappt 0,7 procent i MSCI:s världsindex. I MSCI:s Sverigeindex utgör industribolagen 46,1 procent, mot 18,6 procent i Europaindexet och 10,3 procent i världsindexet.

Enligt fondernas innehavslistor låg nära 95 miljarder kronor i bolag inom de utsatta branscherna den 30 juni, från fordon och maskiner till telekomutrustning och metaller. Det motsvarar 30 procent av fondernas svenska aktier och drygt 4 procent av kapitalet.

Bolag AP-fondernas innehav, miljarder kronor Atlas Copco 21,7 AB Volvo 13,0 Sandvik 8,4 ABB 6,8 Alfa Laval 6,1 Epiroc 6,1 Ericsson 5,8 Boliden 3,0 Munters 2,8 Trelleborg 2,5 Övriga 22 bolag 18,6 Summa 94,9

Källa: AP-fondernas innehavslistor per den 30 juni 2026, egen sammanställning

Hos tjänstepensionsbolaget Alecta låg 39 procent av de svenska aktierna i samma branscher vid årsskiftet, och AMF:s två största innehav efter Investor var då AB Volvo och Atlas Copco. Premiepensionens förvalsalternativ AP7 Såfa följer i stället världsindexet och har nästan inga svenska aktier.

Inkomstpensionen finansieras med avgifter på dagens löner. Avgiftstillgången, alltså värdet av avgiftsflödet, utgjorde 82,9 procent av tillgångarna vid utgången av 2025 och buffertfonderna 17,1 procent, enligt Finansdepartementets utvärdering i mars.

”Kortsiktigt är sysselsättningens utveckling den viktigaste faktorn”, skriver Pensionsmyndigheten i sin Orange rapport, som kom i april. Teknikindustrin, där maskin- och fordonsbolagen ingår, sysselsatte omkring 430 000 personer i Sverige 2023 när jobben hos underleverantörerna räknas med, motsvarande ungefär 8 procent av alla sysselsatta, enligt Teknikföretagen.

En dubbelsmäll i flera led

Kinas riktade export mot Europa kan därmed slå mot pensionssystemet från två håll. Rådet beskriver en strukturkris som en långvarig stagnation där olönsamma företag slås ut, ”vilket leder till ökat antal konkurser och ökad arbetslöshet”, och enligt Pettis kan kostnaden för Europa bli avindustrialisering, stigande skulder och svagare tillväxt.

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Effekten av färre sysselsatta förstärks, enligt Pensionsmyndigheten, ”av att avgiftsinkomsterna ett enskilt år används till att beräkna hela avgiftstillgången”. Faller industriaktierna krymper också buffertfonderna, som enligt myndigheten har ”större påverkan på förändringen i balanstalet, än vad som motsvarar deras andel av tillgångarna”, eftersom deras avkastning är ”betydligt mer volatil än övriga faktorer”.

För tjänstepensionen hos Alecta och AMF går vägen i stället direkt via avkastningen på samma industriaktier.

Vid utgången av 2025 översteg tillgångarna i inkomstpensionen skulderna med 1 746 miljarder kronor, ett överskott på 15 procent. AP-fondernas samlade innehav i de utsatta bolagen motsvarar drygt 5 procent av det överskottet, så ett kursfall räcker inte ensamt för att utlösa bromsen, som räknar upp pensionerna långsammare än lönerna eller sänker dem.

Det avgörande ledet är i stället sysselsättningen. Vanliga konjunktursvängningar dämpas av att även arbetslösa tjänar in pensionsrätt, men förändringar som stadigvarande minskar antalet personer med pensionsgrundande inkomst påverkar balanstalet, enligt Pensionsmyndigheten.

Kinas export har kostat Europa 400 000 jobb och det ökar

Industrins ekonomiska råd skriver att ”den nya konkurrensen bör betraktas som en bestående och fundamental förändring av konkurrensförhållandena för europeisk industri”.

Den första vågen har redan kostat Tyskland omkring 400 000 industrijobb. Hur hårt den andra slår mot svenska pensioner avgörs av de 430 000 jobb som hänger på teknikindustrin och av de 95 miljarder kronor som AP-fonderna har placerat i just de bolag där den kinesiska konkurrensen nu tar marknadsandelar.

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