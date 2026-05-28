Världsklass. Nu har den svenska flygplatsen sprängt en drömgräns och placerat Skellefteå i världstopp för elflyg.
Svensk flygplats världsledande för elflyg
Nu har 10 000 starter och landningar med elflygplan genomförts på Skellefteå flygplats.
Det innebär, konstaterar man, att flygplatsen är en av de platser där det flygs mest elflygplan i hela världen.
Det är en satsning inledd i augusti 2021 som bär frukt. Då invigde Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson en kraftfull laddinfrastruktur för elflygplan på flygplatsen.
Anläggningen möjliggjorde nödvändig effekt för eldriven luftfart och snabbladdning av flera elflygplan samtidigt.
Snabb utveckling efter 2021
Med den infrastrukturen på plats fanns förutsättningar för att utveckla elektrifierad luftfart.
Det ledde till etableringen av Green Flight Academy och den hållbara pilotutbildning de där.
Därav kommer att från augusti 2021 till denna majmånad 2026 har det genomförts 10 000 starter och landningar med elflygplan på Skellefteå flygplats, som därmed är i världsklass när det gäller den volymen.
”Skellefteå är i framkant”
”Skellefteå är i framkant när det gäller utvecklingen av hållbar luftfart. Vi har en proaktiv flygplats, en kommunkoncern med unik kompetens inom bland annat förnybar energi och avancerad forskning från universitet och högskolor”, sammanfattar flygplatsens vd Robert Lindberg läget.
”Dessutom har vi världens mest hållbara flygutbildning genom Green Flight Academy, vilket sammantaget ger fantastiska förutsättningar”, tillägger han.
”Helt nya möjligheter”
Med den omfattande elektrifiering världen står inför skapas helt nya möjligheter inom luftfarten, menar Lundberg.
Med elflyg och drönarteknologi kan man i framtiden erbjuda hållbar tillgänglighet för både samhället, företag och privatpersoner.
”I Skellefteå har vi nu ett program för hållbar luftfart, Arctic Aviation Hub med målet att påskynda kommersialiseringen av hållbara lufttransporter, inklusive elflygplan, vätgas och drönare”, berättar flygplatschefen.
”Dessutom pågår en utveckling för hållbara flygbränslen så utvecklingen fortskrider och accelererar i norra Sverige .”