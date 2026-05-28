Svensk flygplats världsledande för elflyg

Det är en satsning inledd i augusti 2021 som bär frukt. Då invigde Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson en kraftfull laddinfrastruktur för elflygplan på flygplatsen.

Anläggningen möjliggjorde nödvändig effekt för eldriven luftfart och snabbladdning av flera elflygplan samtidigt.

Snabb utveckling efter 2021

Med den infrastrukturen på plats fanns förutsättningar för att utveckla elektrifierad luftfart.

Det ledde till etableringen av Green Flight Academy och den hållbara pilotutbildning de där.

Därav kommer att från augusti 2021 till denna majmånad 2026 har det genomförts 10 000 starter och landningar med elflygplan på Skellefteå flygplats, som därmed är i världsklass när det gäller den volymen.