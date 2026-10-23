Jula bygger ut: Ska öppna 60 nya varuhus

Det kan man säga. I nuvarande format är lagret drygt 180 000 kvadratmeter och redan i det läget norra Europas största centrallager, konstaterar Byggindustrin.

Nu tillkommer ytterligare drygt 44 000 kvadratmeter, vilket gör att ytan blir 225 000 kvadratmeter.

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”En stor investering”

Man kan också räkna om det och konstatera att till de 33 fotbollsplaner man nu disponerar, lägger man till ytterligare åtta.

”Det är en stor investering, både för företaget och för Skaraborg”, säger Karl-Johan Blank hos SLA.

Lennart Karlsson, vd för Jula Logistics, och Magnus Kristofersson, chef för Jula Holding-koncernen, konstaterar att Jula är inne i en expansiv fas.

Under de närmaste tre åren planerar man att öppna totalt 60 nya varuhus. Dessutom planerar man ett antal nya Hööks-butiker.

”Expansionstakten vi nu befinner oss i gör det svårt att helt planera för framtiden. Vi har en treårsplan men utöver den är det svårt att veta”, säger Magnus Kristofersson.

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