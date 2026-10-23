Jula bygger ut – igen. Nu satsar man en halv miljard i Skara och planerar 60 nya varuhus de närmaste tre åren.
Jula bygger ut: Ska öppna 60 nya varuhus
2004 öppnade Jula sitt centrallager i Skara. När man nu genomför en utbyggnad är det den sjätte på 22 år.
”Första gången vi byggde ut ökade vi med 32 000 kvadratmeter, så det är en betydligt större utbyggnad nu”, säger ägaren Karl-Johan Blank.
Det kan man säga. I nuvarande format är lagret drygt 180 000 kvadratmeter och redan i det läget norra Europas största centrallager, konstaterar Byggindustrin.
Nu tillkommer ytterligare drygt 44 000 kvadratmeter, vilket gör att ytan blir 225 000 kvadratmeter.
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”En stor investering”
Man kan också räkna om det och konstatera att till de 33 fotbollsplaner man nu disponerar, lägger man till ytterligare åtta.
”Det är en stor investering, både för företaget och för Skaraborg”, säger Karl-Johan Blank hos SLA.
Lennart Karlsson, vd för Jula Logistics, och Magnus Kristofersson, chef för Jula Holding-koncernen, konstaterar att Jula är inne i en expansiv fas.
Under de närmaste tre åren planerar man att öppna totalt 60 nya varuhus. Dessutom planerar man ett antal nya Hööks-butiker.
”Expansionstakten vi nu befinner oss i gör det svårt att helt planera för framtiden. Vi har en treårsplan men utöver den är det svårt att veta”, säger Magnus Kristofersson.
Bygger ut kontoret
Den nya utbyggnaden inkluderar även en ny stor parkering och en ny infart. Vid årsskiftet tror man sig kunna vara klar.
Jula renoverar även huvudkontoret och bygger ut det. Där räknar man med 100 nya kontorsplatser vid sidan av de 350-400 som finns i dag.
”Det blir fler gemensamma ytor nu än innan. Dessutom blir det en gemensam matsal för alla som jobbar på kontoret”, berättar Magnus Kristofersson.
”Alla ska känna att man är en del av samma team. Det är när man möter varandra och utbyter tankar och idéer som man utvecklas. Vi tror att det här är en investering som kommer att betala sig i längden.”
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Kostar en halv miljard
Kostnaden för det projekt man nu är inne i tror Jula ska landa på en halv miljard kronor.
”Det är en stor investering för företaget, men det krävs också för att fortsätta locka hit folk”, menar Kristofersson.
Och ”folk” behöver man locka. Investeringen hos Jula väntas skapa cirka hundra nya jobb i Skara och Skaraborg under de närmaste åren.
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