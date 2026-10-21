Ikea vill satsa fem miljarder på att skapa ett nytt shoppingcenter i Kungens kurva. Planen är att ge plats för 150 butiker.
Här är Ikeas nya svenska femmiljarders-satsning
Ikea gör en historisk storsatsning – och man gör det på historisk mark. Vid Kungens kurva söder om Stockholm, där det första Ikea-varuhuset utanför Småland skapades, ska Ikea bygga sitt eget Mall of Scandinavia.
Ikea vill bygga ihop möbelvaruhuset med Livli-huset och dessutom skapa en ny byggnad med plats för restauranger, bio och shopping. Totalt femdubblar man antalet butiker till 150 stycken.
Kungens kurva shoppingcenter bytte namn till ”Livli” för två år sedan. Då öppnade, bland annat, Matvärlden här, med en stor butik och restaurang.
Nu ska inriktningen för det nya köpcentrat bli mer av en mötesplats och utöver shopping erbjuda nöjen och aktiviteter.
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Investerar fem miljarder
Livli ägs och drivs av Ikea-bolaget Ingka Centres. Det är formellt det bolaget som står bakom jättesatsningen i Kungens kurva.
Tanken är att riva parkeringshuset och ersätta det med en ny byggnad, 65 000 kvadratmeter stor, som binder ihop Ikea-varuhuset med Livli, totalt en investering beräknad till fem miljarder kronor.
Tanken är att det ska bli en ”upplevelsedestination” med sina restauranger, biograf och sociala ytor, skriver Ingka Centres, som nått nog långt för att kunna lämna en ansökan om planbesked hos kommunen.
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Kommunen är positiv
Den lär man få ett positivt svar på, om vi ska tolka hur Aza Cheragwandi, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, låter hos Mitti.
”Det är ett styrkebesked för Kungens kurva och väldigt positivt att Ingka Centres vill göra en så stor och långsiktig satsning”, säger Cheragwandi.
”Kommunen är i en expansiv fas och vi satsar väldigt mycket på framtiden. Det är viktigt att stora samhällsaktörer vill vara med på den här resan”, tillägger han.
För kommunens del finns en del praktiska delar att lösa. I dag går en bussgata mellan Ikea-varuhuset och Livli-huset, en väg som försvinner om Ikea-planerna förverkligas.
”Det är sådana frågor vi får ha en dialog kring och titta på i planarbetet så att vi har tillräckliga trafiklösningar”, säger kommunalrådet.
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Klart i mitten av 2030-talet
Om kommunen godkänner en ändrad detaljplan räknar Ingka Centres att hela utbyggnaden kan vara klar i mitten av 2030-talet.
För Huddinge kommun faller planerna väl in i dess framtidstankar, säger Aza Cheragwandi. Ett beslut kommer 28 oktober när kommunstyrelsen möts.
”De här planerna rimmar väl med utvecklingen och visionen för Kungens kurva där vi vill bygga tusentals bostäder”, konstaterar Aza Cheragwandi.
”Vi vill att det ska vara en levande stadsdel med arbetsplatser och platser där man kan träffas och umgås, så att de som bor där inte behöver lämna stadsdelen för att exempelvis gå ut och äta eller gå på bio.”
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