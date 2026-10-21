Här är Ikeas nya svenska femmiljarders-satsning

Ikea vill bygga ihop möbelvaruhuset med Livli-huset och dessutom skapa en ny byggnad med plats för restauranger, bio och shopping. Totalt femdubblar man antalet butiker till 150 stycken.

Kungens kurva shoppingcenter bytte namn till ”Livli” för två år sedan. Då öppnade, bland annat, Matvärlden här, med en stor butik och restaurang.

Nu ska inriktningen för det nya köpcentrat bli mer av en mötesplats och utöver shopping erbjuda nöjen och aktiviteter.

Ikea satsar stort i Kina – ska leverera till 301 städer. Dagens PS

Investerar fem miljarder

Livli ägs och drivs av Ikea-bolaget Ingka Centres. Det är formellt det bolaget som står bakom jättesatsningen i Kungens kurva.

Tanken är att riva parkeringshuset och ersätta det med en ny byggnad, 65 000 kvadratmeter stor, som binder ihop Ikea-varuhuset med Livli, totalt en investering beräknad till fem miljarder kronor.

Tanken är att det ska bli en ”upplevelsedestination” med sina restauranger, biograf och sociala ytor, skriver Ingka Centres, som nått nog långt för att kunna lämna en ansökan om planbesked hos kommunen.

Ikeas sparpaket: ”Anställda pressas att gå med på avtal”. Dagens PS