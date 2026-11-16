Forskaren:"Man sprinklar lite AI över bolaget och hoppas något ska hända"

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”Vi ser en stor användning, men ingen effektivitet ännu”, säger Petra von Rohr i andra delen av intervjuserien Unlocked, där programledaren Walter Näslund går från stressen i ledningsgrupperna in i bolagen. Han drev själv en konsultbyrå med många anställda och hinner i dag lika mycket ensam med hjälp av AI, och han frågar panelen hur en sådan förändring påverkar de anställdas vilja att använda tekniken.

Enligt Petra von Rohr avgörs svaret av vem som får del av vinsten, och hon beskriver hur ett effektiviseringsbesked tas emot på en avdelning. ”Det är klart att kommer du till HR-avdelningen och säger att nu kan du göra 70 procent mer om du använder det här verktyget.

Resten av din avdelning kan gå hem, det är inte jag så sugen på”, säger hon. Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski fick en kritikstorm efter ett liknande besked, när han sa att AI kunde utföra ”allas jobb” på Klarna.

Bolagen måste därför se över hur de belönar personalen, menar hon, och Walter Näslund pekar på samma sak. Som entreprenör ser han direkt vad han själv tjänar på verktygen, men i ett större bolag ”kräver det ju att den anställda känner att det här gynnar mig, annars kommer de inte göra det”.

Rutinuppgifterna ska bort först

AI-forskaren Christian Guttmann, som har arbetat med AI i 25 år och också medverkar i programmet, börjar i arbetsuppgifterna när han svarar på incitamentsfrågan.

Bolagen ska gå igenom varje roll och se vad som kan tas bort, oftast rutinuppgifter, så att de anställda får mer tid för det som människor gör bättre än maskiner och därför har skäl att använda verktygen. Han ser inte personalen som resurser som i första hand ska bort.

Att bara göra varje anställd lite snabbare ger enligt honom en mycket begränsad effekt, och han beskriver hur ledningen i många etablerade bolag har tagit sig an tekniken.

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Vi sprinklar lite AI över bolaget och hoppas någonting bra ska hända.

”Vi sprinklar lite AI över bolaget och hoppas någonting bra ska hända. Som vd tittar jag på hur mycket pengar vi tjänat i slutet av året. Det fungerar inte alls”, säger han. Effekten kommer först när processerna görs om, vilket är ett betydligt större arbete.

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Hur vanligt det är att AI används utan ett uttalat mål syns i SCB:s statistik. Under 2025 använde 10 procent av företagen med minst tio anställda AI utan att uppge något syfte med det, mot 3 procent två år tidigare.

Räknat på de 35 procent som använder AI över huvud taget saknar alltså nästan tre av tio AI-användande företag ett uttalat syfte, och SCB bedömer att de troligen befinner sig ”i en inledande test- eller utforskningsfas”.