Cafékedjan Bröd & Salt ska ha startats med pengar från grova bedrägerier, enligt TV4 Kalla fakta. Ägaren tillbakavisar anklagelserna och försvarar en båtaffär på elva miljoner kronor. Granskningen omfattar även fastighetsaffärer och nedskrivningar av mångmiljonbelopp.
Bröd & Salt kopplas till bedrägeripengar – ägaren slår tillbaka
Bröd & Salt har blivit ett välkänt inslag i Stockholms caféliv. Men bakom kedjans tillväxt finns en affär från 2009 som nu väcker frågor om var pengarna till verksamheten kom ifrån.
Familjen till kedjans nuvarande vd och ägare sålde då restaurangbåten M/S Gerda för elva miljoner kronor. Enligt TV4 Kalla fakta hade köparna skaffat pengarna genom grova bedrägerier. Den tidigare statsåklagaren Thomas Forsberg bekräftar för programmet att pengarna hade brottsligt ursprung.
Familjen hävdar att den inte kände till köparnas brottslighet och att försäljningen genomfördes på laglig väg.
2009: Elva miljoner för restaurangbåten
Det var en nära släkting till Bröd & Salts nuvarande ägare som ansvarade för båtförsäljningen. Enligt Kalla fakta hade släktingen tidigare dömts för brott och var vid tiden för affären verksam i en liga som hanterade falska sedlar.
Även den nuvarande ägaren åtalades i sedelhärvan, men friades av Stockholms tingsrätt.
Kort efter båtaffären tog han över familjebolaget och dess tillgångar. Enligt hans egen redogörelse användes omkring 200 000 kronor från försäljningen när den första Bröd & Salt-butiken köptes 2011.
Ägaren framhåller att försäljningen genomfördes på laglig väg och att familjen inte kände till köparnas brottslighet.
2010: Fastigheter byter ägare i snabb takt
Sommaren 2010 köpte en tidigare brottsdömd man fem fastigheter i Söderfors i Uppland. Redan tre veckor senare såldes de vidare till ett bolag kopplat till Bröd & Salts nuvarande ägare. Fastigheterna fördes därefter över till ytterligare ett bolag under hans kontroll.
I Kalla faktas fortsatta granskning beskrivs hur bolaget sedan bytte ägare flera gånger. Källor med insyn i affärerna misstänker att upplägget användes för att föra ut pengar ur verksamheten.
Den beskrivningen avvisas av caféägaren. Enligt honom var planen att renovera fastigheterna och sälja dem med vinst, men affärerna gick inte som förväntat.
En förundersökning om misstänkt bokföringsbrott inleddes senare. Bröd & Salts nuvarande ägare fanns bland de misstänkta, men utredningen lades ned utan att han förhördes.
Åren därefter: Fordringar på nio miljoner skrivs ned
Fastighetsaffärerna är inte de enda transaktionerna som väckt frågor. Kalla fakta har också granskat lån från ägarens bolag, där fordringar på mer än nio miljoner kronor skrevs ned under fyra år.
Den tidigare kammaråklagaren Marie Wallin, som har erfarenhet av finansiell brottslighet, säger till TV4 att transaktionerna kan väcka misstankar om penningtvätt. Hon pekar bland annat på beloppens storlek och de många affärerna under kort tid.
Något brott har inte fastställts genom nedskrivningarna. Ägaren beskriver dem som förluster från investeringar som misslyckats, där bolaget inte lyckades få tillbaka sina pengar.
2026: Ägaren avvisar anklagelserna
I ett nytt uttalande, återgivet av branschtidningen Foodnet, förnekar Bröd & Salts ägare att cafékedjan varit inblandad i penningtvätt eller andra brott. Han uppger också att ingen myndighet har utrett själva företaget.
Han anser att Kalla fakta ger en missvisande bild genom att koppla samman händelser från olika år. Däremot medger han att årsredovisningar tidigare lämnats in för sent och att revisorn inte kunnat kontrollera samtliga uppgifter.
”Hela försäljningen har varit laglig”, säger han till Kalla fakta om båtaffären 2009.
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