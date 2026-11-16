Bröd & Salt kopplas till bedrägeripengar – ägaren slår tillbaka

2010: Fastigheter byter ägare i snabb takt

Sommaren 2010 köpte en tidigare brottsdömd man fem fastigheter i Söderfors i Uppland. Redan tre veckor senare såldes de vidare till ett bolag kopplat till Bröd & Salts nuvarande ägare. Fastigheterna fördes därefter över till ytterligare ett bolag under hans kontroll.

ANNONS

I Kalla faktas fortsatta granskning beskrivs hur bolaget sedan bytte ägare flera gånger. Källor med insyn i affärerna misstänker att upplägget användes för att föra ut pengar ur verksamheten.

Den beskrivningen avvisas av caféägaren. Enligt honom var planen att renovera fastigheterna och sälja dem med vinst, men affärerna gick inte som förväntat.

En förundersökning om misstänkt bokföringsbrott inleddes senare. Bröd & Salts nuvarande ägare fanns bland de misstänkta, men utredningen lades ned utan att han förhördes.

Åren därefter: Fordringar på nio miljoner skrivs ned

Fastighetsaffärerna är inte de enda transaktionerna som väckt frågor. Kalla fakta har också granskat lån från ägarens bolag, där fordringar på mer än nio miljoner kronor skrevs ned under fyra år.

Den tidigare kammaråklagaren Marie Wallin, som har erfarenhet av finansiell brottslighet, säger till TV4 att transaktionerna kan väcka misstankar om penningtvätt. Hon pekar bland annat på beloppens storlek och de många affärerna under kort tid.

Något brott har inte fastställts genom nedskrivningarna. Ägaren beskriver dem som förluster från investeringar som misslyckats, där bolaget inte lyckades få tillbaka sina pengar.

2026: Ägaren avvisar anklagelserna

I ett nytt uttalande, återgivet av branschtidningen Foodnet, förnekar Bröd & Salts ägare att cafékedjan varit inblandad i penningtvätt eller andra brott. Han uppger också att ingen myndighet har utrett själva företaget.

ANNONS

Han anser att Kalla fakta ger en missvisande bild genom att koppla samman händelser från olika år. Däremot medger han att årsredovisningar tidigare lämnats in för sent och att revisorn inte kunnat kontrollera samtliga uppgifter.

”Hela försäljningen har varit laglig”, säger han till Kalla fakta om båtaffären 2009.

Läs även: Kafékedjan granskas efter 30 matförgiftningsfall – Dagens PS