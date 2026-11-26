Fotbollens globala organisation Fifa har utsatts för en cyberattack. Personuppgifter och affärsinformation har stulits.
Fifa bekräftar: "Vi har råkat ut för en cyberattack"
Fotbollens globala organisation har bekräftat att organisationen utsatts för en cyberattack.
Vid den bekräftade attacken har personuppgifter och affärsinformation stulits, bekräftar Fifa nu.
Enligt uppgifter till BBC Sport ska dataintrånget inte omfatta några dokument som rör det kontroversiella förslaget ”Fifa Forward Enterprise”.
Det var det förslag där president Gianni Infantino försökte men misslyckades med sin plan på att sälja rättigheter kopplade till fotbollens världsmästerskap.
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Fick tillgång till filerna
Debbie Hewitt som är ordförande för engelska fotbollsförbundet FA, fick denna vecka tillgång till filerna.
Det skedde dock under förutsättning att ordföranden först undertecknade ett sekretessavtal, skriver BBC.
Inte särskilt många detaljer är ännu kända eller offentliggjorde kring hackerattacken mot Fifa.
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”Inget system- eller teknikfel”
Organisationen säger att det inte ska ha rört sig om något systemfel eller teknikfel. I stället ska förövarna ha lyckats komma åt dokumenten genom att utge sig för att vara andra personer och utnyttja Fifas personal.
”Fifa kan bekräfta att organisationen utsatts för en kriminell cyberattack, vilket lett till obehörig åtkomst till en begränsad mängd personuppgifter och affärsinformation”, skriver Fifa i ett uttalande.
”Fifa samarbetar nära med berörda myndigheter, inklusive rättsvårdande instanser.”
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”Allvarligt och oacceptabelt intrång”
”Fifa fördömer i starkast möjliga ordalag det olagliga tillskansandet och offentliggörandet av information, i synnerhet personuppgifter”, skriver man också.
”Sådana handlingar utgör ett allvarligt och oacceptabelt intrång i den personliga integriteten och kan få betydande konsekvenser för de berörda individerna.”
En grupp som kallar sig ”Handsome Boy Hacking Club” har på nätet tagit på sig ansvaret för attacken. Förra veckan publicerade gruppen skärmdumpar av filer från Fifa. Gruppen hävdar att de kommit över 12 GB data.
Enligt analyser rör det sig om mindre än 0,1 procent av all data som Fifa förfogar över och attacken var riktad mot organisationen snarare än mot enskilda individer, skriver BBC.
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