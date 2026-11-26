Enligt uppgifter till BBC Sport ska dataintrånget inte omfatta några dokument som rör det kontroversiella förslaget ”Fifa Forward Enterprise”.

Det var det förslag där president Gianni Infantino försökte men misslyckades med sin plan på att sälja rättigheter kopplade till fotbollens världsmästerskap.

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Fick tillgång till filerna

Debbie Hewitt som är ordförande för engelska fotbollsförbundet FA, fick denna vecka tillgång till filerna.

Det skedde dock under förutsättning att ordföranden först undertecknade ett sekretessavtal, skriver BBC.

Inte särskilt många detaljer är ännu kända eller offentliggjorde kring hackerattacken mot Fifa.

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