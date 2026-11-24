39 privatflygningar, 32 besökta länder och nästan nio dygn i luften. Fifas president Gianni Infantinos resande väcker frågor om klimatpåverkan, sponsorpengar och hur han använder sin ställning inför nästa års presidentval. Fifa bestrider inte antalet flygningar, men har lämnat flera frågor om kostnaderna obesvarade.
Fifa-chefen flög privatjet 39 gånger på 115 dagar
Under 115 dagar har Gianni Infantino färdats motsvarande drygt fyra varv runt jorden med privatjet. Resorna har tagit honom till möten med fotbollsförbund, politiker och andra makthavare, men också till invigningar och fotbollsevenemang på flera kontinenter.
En granskning visar att Fifa-presidenten genomfört minst 39 privatflygningar under en 115-dagarsperiod från början av augusti till november 2026, ungefär en resa var tredje dag. Flygplanen tillhör Qatar Executive, ett dotterbolag till Qatar Airways Group. Eftersom flygbolaget är en av Fifas sponsorer blir frågan om vem som betalar för resorna särskilt känslig.
Privatflygen kan ha släppt ut 1 673 ton
BBC har kartlagt resorna med hjälp av flygdata, flygplanens registreringsnummer och Infantinos egna inlägg i sociala medier. Sammanlagt rör det sig om omkring 165 500 kilometer och 213 timmar och 49 minuter i luften.
Med utgångspunkt i flygplanstypen uppskattar BBC granskning klimatpåverkan till 1 673 ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt jämförelsen motsvarar de genomsnittliga årliga utsläppen från 252 personer i EU. Beräkningen bygger på genomsnittliga förbrukningsvärden för de identifierade flygningarna, inte på redovisad faktisk bränsleförbrukning.
Fifa har länge profilerat sig kring klimatansvar och anslutit sig till FN:s initiativ Sports for Climate Action, men organisationen har också kritiserats för klimatavtrycket från det utökade fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Freddie Daley, från nätverket Cool Down Sport for Climate Action, anklagar i BBC:s granskning Fifa för att inte leva upp till sina klimatåtaganden under Infantinos ledning.
Resorna väcker frågor inför presidentvalet
Kritiken sträcker sig längre än till klimatutsläppen. Infantino står inför ett nytt presidentval i mars 2027, och det täta resandet har väckt frågor om gränsen mellan officiella uppdrag och valkampanj.
Miguel Maduro, tidigare ordförande för Fifas styrningskommitté, pekar på att organisationen saknar tydliga regler för hur presidentvalskampanjer finansieras. En sittande president kan därför, enligt Maduro, använda officiella resor för att indirekt stärka sin ställning hos medlemsförbunden.
Infantino har under perioden besökt 32 länder, jämfört med 18 under motsvarande period 2025. Bland resmålen finns flera asiatiska länder där han träffat ledare för nationella fotbollsförbund. Under ett besök i Indonesien i oktober mötte han företrädare för ett stort antal asiatiska medlemsorganisationer.
Infantinos makt och relation till medlemsförbunden har tidigare mött kritik från Europas stora fotbollsligor, som ifrågasatt hur Fifa styrs och hur presidentens inflytande används.
Miljonlöften och privatflyg
Resandet följer på en uppmärksammad konflikt kring Infantinos förslag att sälja andelar i VM och andra Fifa-turneringar till privata investerare. Projektet, Fifa Forward Enterprise, skrotades efter motstånd. Infantino hade dessförinnan skrivit till samtliga 211 medlemsförbund och uppgett att de skulle få 40 miljoner dollar vardera om de ställde sig bakom förslaget. Vilket motsvarar omkring 411 miljoner kronor per förbund.
Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Uefa, ifrågasätter både hur resorna finansieras och vilka utfästelser Infantino kan göra under sina möten med medlemsförbunden.
Fifa bestrider inte BBC:s uppgift om antalet privatflygningar och uppger att alla resor följer organisationens regler. Presidentuppdraget kräver enligt Fifa omfattande internationella kontakter med de 211 medlemsförbunden, kontinentala fotbollsorganisationer, politiker och internationella institutioner.
Organisationen hänvisar också till att utgifterna redovisas i årsrapporterna. BBC har frågat när Infantino senast reste med ett reguljärt passagerarflyg, men inte fått något svar.
Fifa har heller inte besvarat BBC:s fråga om hur användningen av Qatar Executives flygplan påverkar värdet av sponsoravtalet med Qatar Airways och därmed de ekonomiska resurser som finns tillgängliga för fotbollen.
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