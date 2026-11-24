Resorna väcker frågor inför presidentvalet

Kritiken sträcker sig längre än till klimatutsläppen. Infantino står inför ett nytt presidentval i mars 2027, och det täta resandet har väckt frågor om gränsen mellan officiella uppdrag och valkampanj.

Miguel Maduro, tidigare ordförande för Fifas styrningskommitté, pekar på att organisationen saknar tydliga regler för hur presidentvalskampanjer finansieras. En sittande president kan därför, enligt Maduro, använda officiella resor för att indirekt stärka sin ställning hos medlemsförbunden.

Infantino har under perioden besökt 32 länder, jämfört med 18 under motsvarande period 2025. Bland resmålen finns flera asiatiska länder där han träffat ledare för nationella fotbollsförbund. Under ett besök i Indonesien i oktober mötte han företrädare för ett stort antal asiatiska medlemsorganisationer.

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Infantinos makt och relation till medlemsförbunden har tidigare mött kritik från Europas stora fotbollsligor, som ifrågasatt hur Fifa styrs och hur presidentens inflytande används.

Miljonlöften och privatflyg

Resandet följer på en uppmärksammad konflikt kring Infantinos förslag att sälja andelar i VM och andra Fifa-turneringar till privata investerare. Projektet, Fifa Forward Enterprise, skrotades efter motstånd. Infantino hade dessförinnan skrivit till samtliga 211 medlemsförbund och uppgett att de skulle få 40 miljoner dollar vardera om de ställde sig bakom förslaget. Vilket motsvarar omkring 411 miljoner kronor per förbund.

Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Uefa, ifrågasätter både hur resorna finansieras och vilka utfästelser Infantino kan göra under sina möten med medlemsförbunden.

Fifa bestrider inte BBC:s uppgift om antalet privatflygningar och uppger att alla resor följer organisationens regler. Presidentuppdraget kräver enligt Fifa omfattande internationella kontakter med de 211 medlemsförbunden, kontinentala fotbollsorganisationer, politiker och internationella institutioner.

Organisationen hänvisar också till att utgifterna redovisas i årsrapporterna. BBC har frågat när Infantino senast reste med ett reguljärt passagerarflyg, men inte fått något svar.

Fifa har heller inte besvarat BBC:s fråga om hur användningen av Qatar Executives flygplan påverkar värdet av sponsoravtalet med Qatar Airways och därmed de ekonomiska resurser som finns tillgängliga för fotbollen.

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