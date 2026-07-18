Boytan är 475 kvadratmeter men det finns mer att ta till. I källaren finns arrestlokalerna kvar sedan länsman bodde här.
Drömhuset – som klarar stökiga gäster
”Unik” är ett missbrukat ord, men inför det här huset är det lätt att det slinker fram. Vad sägs om 475 kvadratmeter boyta, tolv rum och minst åtta sovrum vid sidan av generösa sällskapsytor i form av stor sal och flera allrum. Tomten är på nästan 4 000 kvadratmeter.
Byggår är visserligen 1860-1870 men ett integrerat B&O-system med högtalare i de flesta rum ger huset en modern dimension.
Platsen? Hamnen i Smedjebacken och naturligtvis har fastigheten en egen brygga.
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Husets historia en krydda
Kakelugnar och kamin för värme och atmosfär, kök renoverat för några år sedan och utsikt över sjön från den inglasade verandan och balkongen.
Vedeldad badtunna på gården och trebilsgarage, men det är husets historia som ger den extra kryddan för spekulanten, påpekar Fastighetsbyrån som säljer huset.
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Arresten kvar i källaren
Huset uppfördes 1860-1870 åt ortens kronolänsman, den kombination av domare och polis som stod för den avgörande delen av rättvisa och rättsutövning.
Det märks i huset. I källaren finns fortfarande arrestlokalerna kvar, så stökiga gäster behöver inte vara något problem.
Vinkällaren var isrum
Det som i dag är vinkällare var ursprungligen ett av två isrum, dit is togs från sjön vintertid och användes som kylrum. Köttkrokarna sitter fortfarande kvar i taket.
Priset? 8,25 miljoner kronor. Men då hör det till saken att det är en minst sagt fängslande upplevelse att bo här…