Drömhuset – som klarar stökiga gäster

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Byggår är visserligen 1860-1870 men ett integrerat B&O-system med högtalare i de flesta rum ger huset en modern dimension.

Platsen? Hamnen i Smedjebacken och naturligtvis har fastigheten en egen brygga.

Därför föder svenskar flest barn 22 april. Dagens PS

Husets historia en krydda

Kakelugnar och kamin för värme och atmosfär, kök renoverat för några år sedan och utsikt över sjön från den inglasade verandan och balkongen.

Vedeldad badtunna på gården och trebilsgarage, men det är husets historia som ger den extra kryddan för spekulanten, påpekar Fastighetsbyrån som säljer huset.

Skatteverkets kebablunch kostade en kvarts miljon. Dagens PS