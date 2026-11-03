Nästan hälften av alla lastbilstransporter med containrar i Sverige sker utan last. Det visar en ny studie från Chalmers.
Chalmers: Hälften av alla lastbilstransporter utan last
Forskare vid Chalmers har utvecklat beräkningsmodeller som ger en detaljerad bild av resorna. Därmed ger de även vägledning för mer effektiva containertransporter, med lägre kostnader och minskade utsläpp.
Uppenbarligen behövs det. En ny studie visar att nästan hälften av alla lastbilstransporter med containrar i Sverige sker utan last.
Den globala transportsektorn stod 2019 för omkring 15 procent av världens växthusgasutsläpp, och vägtrafiken var den största utsläppskällan inom sektorn. En viktig del i arbetet med att minska utsläppen är att effektivisera godstransporterna.
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Containrar har central roll
Containrar spelar en central roll i världshandeln, eftersom de kan flyttas mellan fartyg, tåg och lastbil. Men efter lossning finns inte alltid ny last i närheten, vilket gör att containern måste flyttas innan den kan användas igen.
Forskare vid Chalmers tekniska högskola har analyserat svensk godstrafik mellan 2016 och 2019, och konstaterar att 44 – 46 procent av alla lastbilstransporter med containrar gjordes utan last.
Sammanlagt stod de tomma transporterna för omkring en tredjedel av godstrafikens totala körsträcka.
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”Innebär kostnader och utsläpp”
”En stor del av containertransporterna fraktar inget gods, men tar ändå upp vägkapacitet och kräver bränsle, infrastruktur och arbetstid. Det innebär kostnader och utsläpp som vi vill undvika”, säger Violeta Roso, universitetslektor vid Chalmers.
De tomma transporterna var ojämnt fördelade. Omkring 77 procent skedde inom samma län. Start- och destinationslän hade större betydelse för sannolikheten för en tom transport än vilken bransch den tillhörde.
I Blekinge, Västra Götaland, Skåne och Kalmar län var sannolikheten lägre att en containertransport skedde utan last när den startade i dessa län, men högre när den hade sin slutdestination där. Alla fyra länen har stora hamnar där importen överstiger exporten.
”Tomma transporter var också betydligt kortare än transporter med last. Det tyder på att lastbilar ofta styrs om för att begränsa sträckan med tom container”, säger Iván Sánchez-Díaz, universitetslektor vid Chalmers.
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Pekar mot störst effekt
Forskarnas modeller tar hänsyn till skillnader mellan platser och branscher och visar därmed var åtgärder kan ge störst effekt.
”Modellerna visar vilka ursprung, destinationer och sektorer som har högst sannolikhet för tomkörning. Det gör det möjligt att rikta insatser mer precist, mot exempelvis hamnregioner eller vissa branscher”, säger Violeta Roso.
Enligt studien kan bättre samordning och informationsdelning minska behovet av att flytta tomma containrar. Branschen kan arbeta mer med planeringen av returlaster eller i ökad utsträckning dela information om tillgängliga containrar och var de behövs, menar forskarna.
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”En global utmaning”
Tomma containertransporter är en global utmaning. Enligt forskarna skulle modellerna kunna användas i fler länder för att kartlägga lastbilstransporter med containrar utan last.
”Vi hoppas att forskningen ska hjälpa transportbranschen att se var det finns störst möjligheter att minska onödiga körningar, och bidra till att aktörer kan samordna sina transporter bättre”, avslutar Violeta Roso.
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