Chalmers: Hälften av alla lastbilstransporter utan last

”Innebär kostnader och utsläpp”

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”En stor del av containertransporterna fraktar inget gods, men tar ändå upp vägkapacitet och kräver bränsle, infrastruktur och arbetstid. Det innebär kostnader och utsläpp som vi vill undvika”, säger Violeta Roso, universitetslektor vid Chalmers.

De tomma transporterna var ojämnt fördelade. Omkring 77 procent skedde inom samma län. Start- och destinationslän hade större betydelse för sannolikheten för en tom transport än vilken bransch den tillhörde.

I Blekinge, Västra Götaland, Skåne och Kalmar län var sannolikheten lägre att en containertransport skedde utan last när den startade i dessa län, men högre när den hade sin slutdestination där. Alla fyra länen har stora hamnar där importen överstiger exporten.

”Tomma transporter var också betydligt kortare än transporter med last. Det tyder på att lastbilar ofta styrs om för att begränsa sträckan med tom container”, säger Iván Sánchez-Díaz, universitetslektor vid Chalmers.

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Pekar mot störst effekt

Forskarnas modeller tar hänsyn till skillnader mellan platser och branscher och visar därmed var åtgärder kan ge störst effekt.

”Modellerna visar vilka ursprung, destinationer och sektorer som har högst sannolikhet för tomkörning. Det gör det möjligt att rikta insatser mer precist, mot exempelvis hamnregioner eller vissa branscher”, säger Violeta Roso.

Enligt studien kan bättre samordning och informationsdelning minska behovet av att flytta tomma containrar. Branschen kan arbeta mer med planeringen av returlaster eller i ökad utsträckning dela information om tillgängliga containrar och var de behövs, menar forskarna.

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Problemen är globala – lösningarna också, menar Chalmers som i ny studie konstaterar att hälften av alla lastbilstransporter går tomma. (Foto: Chalmers)

”En global utmaning”

Tomma containertransporter är en global utmaning. Enligt forskarna skulle modellerna kunna användas i fler länder för att kartlägga lastbilstransporter med containrar utan last.

”Vi hoppas att forskningen ska hjälpa transportbranschen att se var det finns störst möjligheter att minska onödiga körningar, och bidra till att aktörer kan samordna sina transporter bättre”, avslutar Violeta Roso.

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