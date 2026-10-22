Google är i gång i Dalarna – lockar med miljonlön

Elektriker beredd att lyfta

Men innan du börjar fundera på formuleringarna i din ansökan och vilka fonder du ska köpa för pengarna som blir över – man lever billigt i Avesta – kanske du ska läsa igenom kraven?

Om du ska platsa ska du ha minst nio års erfarenhet som elektriker och även kunna lyfta minst 25 kilo utrustning. Dessutom vara beredd att jobba obekväma tider och ha ”god förmåga” att göra riskbedömningar.

”Som tekniskt verksamhetsansvarig vid datacentret så kommer du att vara involverad i nästan varje aspekt av verksamheten”, står det i arbetsbeskrivningen.

Hur många som kommer att anställas av Google i Dalarna är oklart men det har tidigare uppgetts handla om ett hundratal medarbetare, när anläggningen tas i drift 2028.

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Finns påhugg i Borlänge också

Skulle du inte vara på rätt sida när Google-flödet skiljer agnarna från vetet, finns en möjlighet till i Dalarna.

Google är nämligen inte ensamt om att vilja läcka beslag på all tillgänglig el och etablera datacenter i masarnas hembygd.

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Det gör även franska AI-bolaget Mistral som satsar 13 miljarder kronor på ett datacenter i Borlänge.

För Avesta kommun har etableringen så att säga inte varit lättgooglad. Redan dagarna före jul 2014 kom en förfrågan från Google och bara några veckor senare de första besöken från techjätten.

Att just Horndal blev aktuellt berodde på en kombination av tre saker: gott om el, gott om plats och en stark industriell infrastruktur.

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Så såg det ut när Avesta och Horndal firade att Google ska etablera sig. Nu är bygget i gång i Dalarna och enligt plan ska man vara i gång under 2028. (Foto: Avesta kommun)

Firade med kaffe utanför Ica

13 oktober 2017 blev det offentligt att Google stod bakom etableringen. Det firade kommunen genom att bjuda Horndals-borna på fika utanför Ica.

8 mars 2018 drogs projektet i gång med att man symboliskt med en motorsåg sågade itu den stock som lagts upp på vägen in till Googles mark i Horndal.

Ändå drog projektet ut på tiden och 2024 stod det klart att tillgången på el – en av de saker som avgjort till Horndals fördel – bromsade projektet.

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Orsaken var att Googles ursprungliga avtal med Vattenfall upphört att gälla. Ärendet fick lyftas till regeringsnivå och till slut, i mars i år, fick Google sitt bygglov för en huvudbyggnad på drygt 29 000 kvadratmeter och flera mindre byggnader.

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