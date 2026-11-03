"Kamp mot klockan"– striden kring Electrolux i Italien när 1 190 jobb hotas

Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 24 Ore fortsatte samtalen in på småtimmarna under natten mot tisdagen, men parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Totalt handlar det om 1 190 Electrolux-jobb som riskerar att försvinna i Italien.

Kampen mot klockan för Electrolux

För den italienska regeringen handlar det om att försvara landets industri- och arbetstillfällen.

Italiens näringsminister Adolfo Urso har satt tisdagen den 3 november som tidsfrist för att nå en uppgörelse mellan parterna. Han vill rädda så många jobb som möjligt och förhindra att Electrolux lägger ned sina fabriker i Italien.

”Det är en kamp mot klockan, säger han enligt italienska Ansa.

Electrolux har redan minskat antalet planerade neddragningar bland sina anställda.

Tidigare omfattade planerna omkring 1 700 jobb, enligt Reuters.

Antalet har därefter sänkts i flera steg till 1 190, som siffran alltså landat i nu.