Under måndagen inleddes intensiva förhandlingar mellan Electrolux, den italienska regeringen och fackförbunden. Parterna var beredda att fortsätta långt in på natten mot tisdagen för att nå en uppgörelse om närmare 1 200 hotade arbetstillfällen.
"Kamp mot klockan"– striden kring Electrolux i Italien när 1 190 jobb hotas
Det är intensiva förhandlingar på Italiens industri- och näringsdepartement, Mimit, i Rom. Representanter för Electrolux, regeringen och fackförbunden försöker nå en överenskommelse om det svenska bolagets omstruktureringsplan.
Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 24 Ore fortsatte samtalen in på småtimmarna under natten mot tisdagen, men parterna står fortfarande långt ifrån varandra.
Totalt handlar det om 1 190 Electrolux-jobb som riskerar att försvinna i Italien.
Kampen mot klockan för Electrolux
För den italienska regeringen handlar det om att försvara landets industri- och arbetstillfällen.
Italiens näringsminister Adolfo Urso har satt tisdagen den 3 november som tidsfrist för att nå en uppgörelse mellan parterna. Han vill rädda så många jobb som möjligt och förhindra att Electrolux lägger ned sina fabriker i Italien.
”Det är en kamp mot klockan, säger han enligt italienska Ansa.
Electrolux har redan minskat antalet planerade neddragningar bland sina anställda.
Tidigare omfattade planerna omkring 1 700 jobb, enligt Reuters.
Antalet har därefter sänkts i flera steg till 1 190, som siffran alltså landat i nu.
Var fjärde anställd kan sparkas
Eftersom det jobbar runt 4 500 personer hos Electrolux i Italien motsvarar det mer än var fjärde anställd i företagets italienska verksamhet.
För Electrolux handlar det, precis som för många andra bolag, om att dra ner på sina kostnader och anpassa produktionen. Facken är dock inte nöjda med den nya siffran på runt 1 200 jobb. Fackförbunden Fim, Fiom, Uilm och UglM gick nyligen ut med ett gemensamt uttalande:
”Vi anser fortfarande att Electrolux inte gör tillräckligt för att minska antalet uppsägningar”, lät det.
Fackförbunden kräver samtidigt att Electrolux undviker tvångsuppsägningar och erbjuder bättre villkor för dem som frivilligt lämnar sina anställningar.
Fem fabriker i Italien
Den svenska vitvarujätten har fem fabriker i Italien, varav fyra ligger i norra delen av landet och en i centrala Italien. Fabrikerna tillverkar bland annat tvättmaskiner, kylskåp, diskmaskiner, ugnar och köksfläktar.
Samtliga fem fabriker berörs av företagets omstruktureringsplan.
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