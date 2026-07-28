EU missar målen grovt – men Sverige ligger bra till

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

EU har satt upp ambitionen att år 2030 ha 20 miljoner specialister inom sektorn i arbete inom EU.

Sysselsättningen växer snabbt inom sektorn – tillväxten är 7-8 procent årligen mot drygt en procent för sysselsättningen totalt – men EU ser ändå ut att hamna 5 miljoner jobb under målet för 2030.

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Tvingas importera specialister

Utbildning och yrkesutbildning i EU-länderna lyckas inte möta vare sig de nuvarande eller de väntade behoven av arbetskraft i de allra flesta EU-länder.

Det har lett till att arbetskraftsinvandring från länder utanför EU blivit en viktig drivkraft för rekrytering inom sektorn.

Eurofound konstaterar att andelen IKT-specialister med jobb inom EU ökade från tre procent av de anställda i EU-länderna år 2011 till fem procent 2024.

Det finns dock stora skillnader mellan länderna konstaterar Eurofound.

I Sverige – EU:s paradexempel – är andelen 8,6 procent av de sysselsatta. Luxemburg (8 procent) och Finland (7,8) får också plats på prispallen.

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