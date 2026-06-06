Konstig rättstvist? Det är bara förnamnet

Det har i sin tur föranlett processer i två rättsliga instanser. Utgångspunkten är att Stockholms stad ansåg att en anställd kvinna skulle tilltalas med endast den första delen av sitt dubbelnamn.

Nu slår dock kammarrätten fast att kvinnan har rätt att få sina personuppgifter rättade, ety ett dubbelnamn med bindestreck ska betraktas som ett enda förnamn.

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Bara första halvan

Stockholms stad har, i stället, under det senaste året kallat kvinnan för enbart det första ledet i hennes dubbelnamn.

Det har man gjort trots att hon enligt folkbokföringen har ett dubbelnamn med bindestreck, refererar Lexnova.

Utgångspunkten är ett tillfälle i början av 2025 då Stockholms stad hörde av sig till kvinnan och hävdade att hennes namn ”inte överensstämde med folkbokföringen”.

Stockholms stadsledningskontor hävdade nämligen att dubbelnamn – Ann-Christine, Kajsa-Stina, Jan-Olov eller vad du vill – är att se som två namn.

Därmed skulle kvinnan bara kallas vid enbart den första delen av sitt dubbelnamn.

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