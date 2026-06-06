I två instanser har ärendet stötts och blötts. Orsaken? Stockholms stads åsikt att en anställd bara ska kallas första delen av sitt förnamn.
Konstig rättstvist? Det är bara förnamnet
Repliken ”My name is Bond. James Bond” har upprepats till leda genom decennierna. Om inte annat indikerar det att namnet är viktigt för agent 007.
Det är det för fler. I det här fallet för en kvinna anställd av Stockholms stad.
Det har i sin tur föranlett processer i två rättsliga instanser. Utgångspunkten är att Stockholms stad ansåg att en anställd kvinna skulle tilltalas med endast den första delen av sitt dubbelnamn.
Nu slår dock kammarrätten fast att kvinnan har rätt att få sina personuppgifter rättade, ety ett dubbelnamn med bindestreck ska betraktas som ett enda förnamn.
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Bara första halvan
Stockholms stad har, i stället, under det senaste året kallat kvinnan för enbart det första ledet i hennes dubbelnamn.
Det har man gjort trots att hon enligt folkbokföringen har ett dubbelnamn med bindestreck, refererar Lexnova.
Utgångspunkten är ett tillfälle i början av 2025 då Stockholms stad hörde av sig till kvinnan och hävdade att hennes namn ”inte överensstämde med folkbokföringen”.
Stockholms stadsledningskontor hävdade nämligen att dubbelnamn – Ann-Christine, Kajsa-Stina, Jan-Olov eller vad du vill – är att se som två namn.
Därmed skulle kvinnan bara kallas vid enbart den första delen av sitt dubbelnamn.
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Varför? Det är det ingen som vet
Vad? Nej, den stora frågan, den om varför Stockholms stad över huvud taget engagerade sig i saken, är fortfarande outredd. Och obegriplig.
I vilket fall begärde kvinnan att få sina personuppgifter rättade och begärde det med stöd av artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning.
Stockholms stad vägrade. Kvinnan gick då till Förvaltningsrätten i Stockholm med samma begäran – men fick nej.
Gick vidare – och fick rätt
Där kunde historien ha tagit slut, men antagligen hade kvinnan ilsknat till rejält längs vägen och ansåg i än högre grad att hon visste vad hon hette i förnamn.
Hon gick följaktligen vidare till kammarrätten i Stockholm – och där får hon nu rätt.
Kammarrätten konstaterar att ett förnamn i två delar, sammansatt med bindestreck, faktiskt är att betrakta som ett enda förnamn, vilket väl du, jag och alla andra som läser det här insett sedan Hedenhös.
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Lite onödigt, va?
Stockholms stad har därmed haft en felaktig uppgift om kvinnans förnamn, konstaterar kammarrätten.
”Eftersom uppgiften är felaktig finns det förutsättningar för att rätta den. Överklagandet ska alltså bifallas och uppgiften om förnamnet ska rättas”, beslutar kammarrätten.
Och det hade vi väl kunnat komma fram till redan på ruta 1?