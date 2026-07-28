Nvidia-anställd gripen för chip-smuggling i Taiwan

Sju personer anhållna

Totalt sitter nu sju personer frihetsberövade i den bredare utredningen: förutom Nvidia-medarbetaren rör det sig om två anställda på Super Micro och en person från det taiwanbörsnoterade bolaget Albatron Technology.

Utredningen har pågått sedan i maj och byggt vidare på ett tidigare amerikanskt åtal, där tre personer kopplade till Super Micro åtalats för att ha smugglat Nvidia-chip värda 2,5 miljarder dollar till Kina mellan 2024 och 2025. Bland dem en Super Micro-styrelseledamot som greps i Kalifornien.

Juridisk gråzon

Taiwan saknar i dagsläget egen lagstiftning som specifikt kriminaliserar export av AI-chip till Kina.

Åklagarna använder i stället anklagelser om dokumentförfalskning och trolöshet mot huvudman för att driva ärendet, en juridisk gråzon som flera bedömare menar kan tvinga fram ny lagstiftning framöver.

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Nolltolerans mot smuggling

Nvidia betonar att bolaget inte anklagas för brott och att man har nolltolerans mot smuggling.

”Vi säljer i första hand våra produkter till välkända partners, inklusive tillverkare som hjälper oss säkerställa att alla försäljningar följer USA:s exportregler. Produkter som hamnar utanför godkända kanaler saknar service, support och uppdateringar”, skriver bolaget i ett uttalande.

Internationell insats

Fallet är en del av en snabbt växande internationell insats. USA har begränsat export av Nvidias mest avancerade AI-chip till Kina sedan 2022.

I Singapore beslagtogs nyligen en lyxvilla värd över 40 miljoner dollar kopplad till samma nätverk av bedrägeriutredningar.