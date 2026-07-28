Taiwanesiska åklagare har häktat en Nvidia-anställd misstänkt för att ha förfalskat dokument för att smuggla AI-servrar till Kina. Det är första gången en Nvidia-medarbetare kopplas direkt till en sådan utredning, som nu omfattar sju personer i minst fyra länder.
Nvidia-anställd gripen för chip-smuggling i Taiwan
En Nvidia-anställd har häktats av taiwanesiska åklagare efter att utredare genomsökt både hans bostad och hans skrivbord på Nvidias kontor i Taipei.
Åklagarmyndigheten i Keelung motiverade häktningen med risk att den misstänkte skulle kunna avvika, förstöra bevis eller samordna sig med medgärningsmän.
Smugglingsförsök
Nvidia har inte offentligt kommenterat gripandet av sin egen anställd. Det är första gången ett lands myndigheter agerat mot en anställd i företaget, misstänkt för att ha hjälpt till att smuggla förbjudna AI-chip till Kina.
Åklagarna menar att de misstänkta förfalskat handlingar för att exportera omkring 50 servrar från tillverkaren Super Micro, utrustade med avancerade Nvidia-chip, till Kina. En del av leveransen passerade taiwanesisk tull innan den fortsatte via Japan.
Sju personer anhållna
Totalt sitter nu sju personer frihetsberövade i den bredare utredningen: förutom Nvidia-medarbetaren rör det sig om två anställda på Super Micro och en person från det taiwanbörsnoterade bolaget Albatron Technology.
Utredningen har pågått sedan i maj och byggt vidare på ett tidigare amerikanskt åtal, där tre personer kopplade till Super Micro åtalats för att ha smugglat Nvidia-chip värda 2,5 miljarder dollar till Kina mellan 2024 och 2025. Bland dem en Super Micro-styrelseledamot som greps i Kalifornien.
Juridisk gråzon
Taiwan saknar i dagsläget egen lagstiftning som specifikt kriminaliserar export av AI-chip till Kina.
Åklagarna använder i stället anklagelser om dokumentförfalskning och trolöshet mot huvudman för att driva ärendet, en juridisk gråzon som flera bedömare menar kan tvinga fram ny lagstiftning framöver.
Nolltolerans mot smuggling
Nvidia betonar att bolaget inte anklagas för brott och att man har nolltolerans mot smuggling.
”Vi säljer i första hand våra produkter till välkända partners, inklusive tillverkare som hjälper oss säkerställa att alla försäljningar följer USA:s exportregler. Produkter som hamnar utanför godkända kanaler saknar service, support och uppdateringar”, skriver bolaget i ett uttalande.
Internationell insats
Fallet är en del av en snabbt växande internationell insats. USA har begränsat export av Nvidias mest avancerade AI-chip till Kina sedan 2022.
I Singapore beslagtogs nyligen en lyxvilla värd över 40 miljoner dollar kopplad till samma nätverk av bedrägeriutredningar.