Efter miljardsatsningen: Amazon skrotar nästan alla sina AI-modeller

Ny chef, ny organisation

Bakgrunden är en snabb sekvens av organisatoriska förändringar. AI-chefen Rohit Prasad, som lett bygget av Nova och Amazons AGI-organisation i två år, lämnade bolaget vid årsskiftet.

Ansvaret togs över av den mångåriga AWS-chefen Peter DeSantis, som sedan dess strukturerat om verksamheten kring färre, mer avancerade modeller i stället för flera parallella modellfamiljer för text, bild, video och multimodala tillämpningar.

Forskningsgrupp försvinner

Samtidigt har forskningsgruppen AGI Lab, byggd kring ett femtiotal medarbetare rekryterade från startupen Adept, lagts ned.

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Gruppen växte till omkring 80 anställda vid sin topp, men mer än ett dussin av grundarna har sedan dess lämnat. Däribland Adepts medgrundare och vd David Luan.

Smalare fokus

Skiftet illustrerar hur snabbt kostnaderna för att ligga i absolut framkant inom AI har vuxit.

För mindre än tre år sedan presenterade Amazon sin AGI-organisation som kärnan i bolagets mest ambitiösa AI-satsning. Nu bedömer bolaget i stället att framgång kräver ett betydligt smalare fokus.

Lite påverkan på konsumenter

För kunderna handlar konsekvenserna främst om företagssidan. De flesta Nova-modeller används via molntjänsten AWS Bedrock av företagskunder (B2B), snarare än av vanliga konsumenter.

Att modeller som Premier, Omni, Reel och Canvas hamnar i underhållsläge innebär att de fortsätter fungera för redan byggda tjänster, men företag som vill ha tillgång till den mest avancerade tekniken kan tvingas vänta på den nya toppmodellen. Eller överväga konkurrenter som OpenAI, Anthropic eller Google DeepMind.

Amazon betonar att man inte överger Nova-varumärket helt: modellerna Nova 2 Sonic, Nova 2 Lite, samt verktygen Nova Forge och Nova Act för AI-agenter, fortsätter att utvecklas.