Meta riskerar 1 400 miljarder dollar i böter, mitt i sin dyraste AI-satsning någonsin

Varför nu?

Anledningen till att stämningarna går till rättegång är en förändring från domstolarnas sida. Fram till nu har de låtit sociala medie-bolag skyddas av lagen Section 230, som begränsar ansvaret för användargenererat innehåll.

Men de pågående målen bygger i stället på en annan grund: att plattformarnas design i sig, inte innehållet, medvetet gjorts beroendeframkallande.

Hela branschen i riskzonen

Om den synen på Meta skulle vinna i rättssalen drar det igång en rejäl förändring i hela sociala medier-världen.

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Ett sånt utslag kan användas mot alla de andra plattformarna: TikTok, Snapchat och YouTube. För det finns liknande anklagelser mot dem.

Delstaterna känner medvind

Ett annat skäl är timing: en domstol i New Mexico dömde redan i mars ut 375 miljoner dollar mot Meta i ett liknande mål, vilket gett delstaterna medvind inför den större Oakland-rättegången.

Det var en rejäl kalldusch för Meta, som visade att argumentet om beroende höll i rättsalen.

Kostsam omställning

Samtidigt pågår processen mitt i Metas mest kostsamma omställning någonsin.

Bolaget har höjt sin investeringsprognos för 2026 till mellan 125 och 145 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som året innan, för datacenter och AI-chip.

Samtidigt varslades runt 8 000 anställda i maj. Det är ungefär tio procent av personalstyrkan. Och orsaken var delvis för att finansiera just AI-satsningen.

Skärpt föräldrakontroll

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Meta bestrider anklagelserna och pekar på redan genomförda åtgärder som tonårskonton och skärpta föräldrakontroller.

Bolaget har samtidigt antytt viss förhandlingsvilja, bland annat kring att göra alla minderårigas konton privata som standard.

Frågan är dock om detta räcker, inte minst i ett samhällsklimat där flera länder håller på att införa åldersgränser för sociala medier.