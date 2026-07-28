Samtidigt som Meta satsar upp till 145 miljarder dollar på AI under 2026 och har sagt upp 8 000 anställda för att finansiera det, växer en våg av stämningar som anklagar bolaget för att medvetet ha gjort barn beroende av sina plattformar. Utfallet kan omforma hela sociala medier-branschens juridiska spelplan.
Meta riskerar 1 400 miljarder dollar i böter, mitt i sin dyraste AI-satsning någonsin
Fyra delstater – Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey – kräver upp till 1 400 miljarder dollar av Meta i ett mål som inleds i en federal domstol i Oakland i augusti.
Summan ligger nästan i nivå med hela Metas börsvärde, på runt 1 500 miljarder dollar.
14 delstater ute efter Meta
”En sanktion av den storleken saknar motstycke i konsumentskyddets historia”, skriver Meta i en inlaga till domstolen.
Ytterligare 14 delstater driver liknande krav i en andra rättegång i februari, och totalt deltar 29 delstater i den federala delen av processen, som rör lagen COPPA om barns dataskydd.
Varför nu?
Anledningen till att stämningarna går till rättegång är en förändring från domstolarnas sida. Fram till nu har de låtit sociala medie-bolag skyddas av lagen Section 230, som begränsar ansvaret för användargenererat innehåll.
Men de pågående målen bygger i stället på en annan grund: att plattformarnas design i sig, inte innehållet, medvetet gjorts beroendeframkallande.
Hela branschen i riskzonen
Om den synen på Meta skulle vinna i rättssalen drar det igång en rejäl förändring i hela sociala medier-världen.
Ett sånt utslag kan användas mot alla de andra plattformarna: TikTok, Snapchat och YouTube. För det finns liknande anklagelser mot dem.
Delstaterna känner medvind
Ett annat skäl är timing: en domstol i New Mexico dömde redan i mars ut 375 miljoner dollar mot Meta i ett liknande mål, vilket gett delstaterna medvind inför den större Oakland-rättegången.
Det var en rejäl kalldusch för Meta, som visade att argumentet om beroende höll i rättsalen.
Kostsam omställning
Samtidigt pågår processen mitt i Metas mest kostsamma omställning någonsin.
Bolaget har höjt sin investeringsprognos för 2026 till mellan 125 och 145 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som året innan, för datacenter och AI-chip.
Samtidigt varslades runt 8 000 anställda i maj. Det är ungefär tio procent av personalstyrkan. Och orsaken var delvis för att finansiera just AI-satsningen.
Skärpt föräldrakontroll
Meta bestrider anklagelserna och pekar på redan genomförda åtgärder som tonårskonton och skärpta föräldrakontroller.
Bolaget har samtidigt antytt viss förhandlingsvilja, bland annat kring att göra alla minderårigas konton privata som standard.
Frågan är dock om detta räcker, inte minst i ett samhällsklimat där flera länder håller på att införa åldersgränser för sociala medier.