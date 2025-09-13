Dagens PS
Efter 10 år – svenska gallerian som blivit en internationell succé

Second hand står i centrum på ReTuna i Eskilstuna. (Foto: ReTuna)
Second hand står i centrum på ReTuna i Eskilstuna. (Foto: ReTuna)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

Second hand-gallerian i Eskilstuna har fyllt tio år. En del butiker har kämpat, men helheten lockar allt fler besökare, även internationellt.

Ett köpcentrum byggt helt på återbruk väckte stor uppmärksamhet redan vid starten.

Tio år senare pekas ReTuna i Eskilstuna ut som en internationell förebild, och visar att secondhand kan vara både lönsamt och attraktivt.

Butiker som ser nya ut

ReTuna öppnade 2015 som en del av Eskilstunas strategi för klimat och återvinning. I dag finns 22 butiker, ett kafé och utbildningslokaler i gallerian, som dessutom ligger intill stadens återvinningscentral. Alla varor kommer via inlämningsdepån Returen, där de först sorteras och därefter fördelas vidare till butikerna.

En av entreprenörerna var Maja Hamelius, som startade vintagebutiken Axelina. Hon berättade för Land varför hon bytte kontorslivet mot butiksdrömmen:

”Jag har alltid gillat secondhand, och det har varit en dröm att ha en egen liten butik. Tidigare jobbade jag som mönsterkonstruktör och satt på ett kontor, men stillasittandet var inte för mig. Efter ett informationsmöte för Retuna tänkte jag ”Nu kör vi!” Jag sa upp mig och öppnade butiken”, sa hon till Land.

Axelina blev snabbt en del av gallerian men fick stänga i januari 2023 efter en period med sviktande försäljning. I ett avskedsinlägg på Facebook tackade Hamelius kunderna och konstaterade att ”vi kan tyvärr inte överleva på era fina lovord och komplimanger längre”.

Trots utmaningarna har gallerian fortsatt växa. Butikerna är noggrant utformade för att ge samma känsla som traditionella affärer, något som gör att många kunder misstar varorna för nya.

Butikerna i ReTuna är utformade för att likna traditionella affärer, vilket gör att många kunder misstar de återbrukade varorna för nya. (Foto: ReTuna)
Butikerna i ReTuna är utformade för att likna traditionella affärer, vilket gör att många kunder misstar de återbrukade varorna för nya. (Foto: ReTuna)

Sedan 2017 finns blomsterbutiken Ecoflor, grundad av Maria Larsson och hennes syster. Där säljs miljöcertifierade växter och återbrukade krukor, ibland tillverkade av exempelvis gamla skinnjackor. Larsson betonar vikten av att hålla samma nivå som vilken butik som helst:

”Det får ju inte kännas begagnat och återbrukat, för då drar folk åt sig öronen och vill inte betala. Då måste man bygga en butik som vilken butik som helst”.

Second hand växande marknad

Den globala marknaden för secondhand växer 2,7 gånger snabbare än traditionell detaljhandel och beräknas nå över 1 000 miljarder dollar till 2035, enligt The Conversation. ReTuna är en del av den utvecklingen och visar samtidigt att hållbar konsumtion kan gå hand i hand med ekonomisk framgång.

Redan 2018 såldes produkter för 11,7 miljoner kronor i gallerian. Samma år utsågs dåvarande centrumledaren Anna Bergström till Årets Samhällsförändrare av Veckans Affärer. Hon har en bakgrund inom den kommersiella handeln, där hon sett baksidorna av när fokus enbart ligger på att sälja, och menade att ReTuna kombinerar affärer med ett tydligare syfte.

“Här får vi också sälja, men med ett syfte, vi ska rädda jorden”, berättade hon tidigare för sajten Land.

Internationellt intresse för second hand

Simon Glimtoft är nuvarande centrumledare för ReTuna och han lyfter gärna fram Eskilstunaborna som nyckeln till framgången. (Foto: ReTuna)
Simon Glimtoft är nuvarande centrumledare för ReTuna och han lyfter gärna fram Eskilstunaborna som nyckeln till framgången. (Foto: ReTuna)

Sedan 2017 är gallerian självförsörjande och har skapat 83 arbetstillfällen. Antalet besökare uppgår nu till 360 000 per år och över 2 miljoner totalt sedan starten. Omsättningen har också ökat, samtidigt som fler konsumenter lockas av hållbara alternativ. I dag leds verksamheten sedan 2023 av centrumledaren Simon Glimtoft.

Nyligen firade ReTuna sitt tioårsjubileum med ett stort kalas i gallerian den 30 augusti. Glimtoft lyfte då fram att framgången inte bara bygger på en unik idé utan också på engagemanget från Eskilstunaborna:

”Utan invånarna hade vi inte funnits. De har valt ett mer hållbart sätt att shoppa, de lämnar in sina saker till Returen och sprider ordet. Det är tack vare dem vi firar 10 år i år”, säger han i ett pressmeddelande.

I Eskilstuna-Kuriren sammanfattade han också framgången med orden: “Det har blivit en stor succé”.

Han konstaterade också att det än i dag kommer besökare från hela världen.

ReTuna har blivit en symbol för cirkulär handel och lockar därför både turister och delegationer. Över 25 länder har skickat besökare för att studera konceptet, och hundratals svenska kommuner har gjort samma sak.

En kund uttryckte upplevelsen av konceptet så här:

“Det är inte bara etiskt, det är vackert”.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

