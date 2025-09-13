Efter 10 år – svenska gallerian som blivit en internationell succé

Ett köpcentrum byggt helt på återbruk väckte stor uppmärksamhet redan vid starten.

Tio år senare pekas ReTuna i Eskilstuna ut som en internationell förebild, och visar att secondhand kan vara både lönsamt och attraktivt.

Butiker som ser nya ut

ReTuna öppnade 2015 som en del av Eskilstunas strategi för klimat och återvinning. I dag finns 22 butiker, ett kafé och utbildningslokaler i gallerian, som dessutom ligger intill stadens återvinningscentral. Alla varor kommer via inlämningsdepån Returen, där de först sorteras och därefter fördelas vidare till butikerna.

En av entreprenörerna var Maja Hamelius, som startade vintagebutiken Axelina. Hon berättade för Land varför hon bytte kontorslivet mot butiksdrömmen:

”Jag har alltid gillat secondhand, och det har varit en dröm att ha en egen liten butik. Tidigare jobbade jag som mönsterkonstruktör och satt på ett kontor, men stillasittandet var inte för mig. Efter ett informationsmöte för Retuna tänkte jag ”Nu kör vi!” Jag sa upp mig och öppnade butiken”, sa hon till Land.

Axelina blev snabbt en del av gallerian men fick stänga i januari 2023 efter en period med sviktande försäljning. I ett avskedsinlägg på Facebook tackade Hamelius kunderna och konstaterade att ”vi kan tyvärr inte överleva på era fina lovord och komplimanger längre”.

Trots utmaningarna har gallerian fortsatt växa. Butikerna är noggrant utformade för att ge samma känsla som traditionella affärer, något som gör att många kunder misstar varorna för nya.

Butikerna i ReTuna är utformade för att likna traditionella affärer, vilket gör att många kunder misstar de återbrukade varorna för nya. (Foto: ReTuna)

Sedan 2017 finns blomsterbutiken Ecoflor, grundad av Maria Larsson och hennes syster. Där säljs miljöcertifierade växter och återbrukade krukor, ibland tillverkade av exempelvis gamla skinnjackor. Larsson betonar vikten av att hålla samma nivå som vilken butik som helst:

”Det får ju inte kännas begagnat och återbrukat, för då drar folk åt sig öronen och vill inte betala. Då måste man bygga en butik som vilken butik som helst”.