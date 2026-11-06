Konkursade Tupperware säljs igen – tre skålar för 190 kronor

”Det är ett varumärke som väldigt många danskar redan känner till och har en relation till, och vi ser fram emot att också presentera det för en ny generation”, säger Niels Andersen, vd för Bespoke Distribution, i ett pressmeddelande.

Tupperware Nordic stängde i januari 2025 efter konkurs, strax efter beskedet i december 2024 att Tupperware skulle lämna Sverige. Konkursen följde på problem i moderbolaget Tupperware Brands, som 2024 ansökte om konkursskydd i USA med skulder på över 700 miljoner dollar, omkring 6,9 miljarder kronor.

Moderbolagets försäljning hade halverats mellan 2013 och 2022, enligt danska nyhetsbyrån Ritzau, och franska AFP pekar ut konkurrensen från billigare märken som en av orsakerna.

Namnet och en rad rättigheter såldes sedan till moderbolagets långivare för 23,5 miljoner dollar, ungefär 230 miljoner kronor.

Franska Oobo, tidigare Tupperware France, uppgav i april i år för AFP att bolagets distributionsrätt omfattar de nordiska länderna. Hur det går ihop med Bespokes exklusivitet framgår inte av den danska rapporteringen.

Hemmapartyn gav priser ingen ifrågasatte

Tupperware kom till Norden 1962, och länge såldes burkarna bara på hemmapartyn, dit en värdinna bjöd in grannar och väninnor. Den modellen byggde varumärket, enligt den danska livsstilsexperten Henrik Byager.

”Man lyckades skapa ett sammanhang där produkten kunde säljas i en social atmosfär och till priser som ingen ifrågasatte. Det gav en stor och lojal fanbas”, säger han till TV 2.

Hos Bilka ligger burkarna i stället bredvid konkurrenterna Sistema och Mepal, och i den konkurrensen måste Tupperware nu klara sig, enligt Henrik Byager.

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”Som varumärke rymmer det mycket nostalgi, men också en känsla av att produkten faktiskt var okej. Nu konkurrerar man ju med allt möjligt annat och måste göra det på pris och distribution”, säger han.

Men tre klassiska Heritage-skålar på 400 milliliter kostar 129 danska kronor hos Bilka, omräknat 190 kronor. Sistemas trepack i samma storlek kostar 79 danska kronor, omräknat 116 kronor, så Tupperware är 63 procent dyrare.