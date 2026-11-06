Hon frågade ChatGPT hur maken skulle förgiftas – nu stäms OpenAI

Misstankarna riktades så småningom mot hans hustru Cheryl Gates eftersom James hittade handskrivna anteckningar om giftiga ämnen, tillsammans med påminnelser om att radera ChatGPT-konversationer. Han kontaktade då polisen.

Utredningen ledde till att Cheryl Gates i oktober 2026 åtalades för mordförsök och för att ha manipulerat livsmedel. Hon är ännu inte dömd, men rättsfallet har också fått en annan fortsättning: James Gates har stämt OpenAI och företagets vd Sam Altman, eftersom han anser att ChatGPT bidrog till att planera det misstänkta brottet.

Maken hade själv introducerat ChatGPT

James Gates arbetar med cybersäkerhet och var den som ursprungligen föreslog att hustrun skulle börja använda ChatGPT. Hon hade återvänt till arbetslivet som arbetsterapeut och behövde hjälp med tidskrävande patientrapporter. AI-tjänsten kunde, tänkte han, göra det lättare att skapa mallar och strukturera arbetet.

Cheryl började använda ChatGPT regelbundet. Först handlade samtalen om jobbet och familjens vardag, men efter hand diskuterade hon även läkemedel och sitt äktenskap med tjänsten. Familjen hade ekonomiska bekymmer och paret hade börjat tala om skilsmässa.

Enligt stämningen förstärkte ChatGPT hennes misstankar om att maken ville kontrollera henne och lämna henne utan ekonomisk trygghet. James Gates hävdar att tjänsten gav stöd åt en alltmer negativ bild av honom, trots att uppgifterna saknade grund.

I de konversationer som senare blev en del av polisutredningen ska hustrun också ha börjat ställa frågor om förgiftning. Till en början framställde hon dem som ett sätt att skydda sig själv mot en make som hon påstod kunde vara farlig.

Läs även: Här är yrkena med flest sjukskrivningar – samma jobb sticker ut igen. E55