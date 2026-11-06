Energidryckerna smakade bittert och vid ett tillfälle blev han svårt sjuk. Nu anklagar en amerikansk man ChatGPT för att ha hjälpt hans hustru att planera ett mordförsök. Kvinnan är åtalad och maken har stämt OpenAI efter att ha upptäckt vad hon diskuterat med AI-tjänsten.
Hon frågade ChatGPT hur maken skulle förgiftas – nu stäms OpenAI
Under flera månader misstänkte James Gates att något var fel med energidryckerna hemma i North Carolina. Smaken var ovanligt bitter och vid ett tillfälle blev han så sjuk att han knappt kunde röra sig från soffan. Han hade hjärtbesvär, kraftiga buksmärtor och svårt att tänka klart. Enligt en stämningsansökan som Ars Technica tagit del av pågick de allvarliga symtomen i omkring tre dygn.
Misstankarna riktades så småningom mot hans hustru Cheryl Gates eftersom James hittade handskrivna anteckningar om giftiga ämnen, tillsammans med påminnelser om att radera ChatGPT-konversationer. Han kontaktade då polisen.
Utredningen ledde till att Cheryl Gates i oktober 2026 åtalades för mordförsök och för att ha manipulerat livsmedel. Hon är ännu inte dömd, men rättsfallet har också fått en annan fortsättning: James Gates har stämt OpenAI och företagets vd Sam Altman, eftersom han anser att ChatGPT bidrog till att planera det misstänkta brottet.
Maken hade själv introducerat ChatGPT
James Gates arbetar med cybersäkerhet och var den som ursprungligen föreslog att hustrun skulle börja använda ChatGPT. Hon hade återvänt till arbetslivet som arbetsterapeut och behövde hjälp med tidskrävande patientrapporter. AI-tjänsten kunde, tänkte han, göra det lättare att skapa mallar och strukturera arbetet.
Cheryl började använda ChatGPT regelbundet. Först handlade samtalen om jobbet och familjens vardag, men efter hand diskuterade hon även läkemedel och sitt äktenskap med tjänsten. Familjen hade ekonomiska bekymmer och paret hade börjat tala om skilsmässa.
Enligt stämningen förstärkte ChatGPT hennes misstankar om att maken ville kontrollera henne och lämna henne utan ekonomisk trygghet. James Gates hävdar att tjänsten gav stöd åt en alltmer negativ bild av honom, trots att uppgifterna saknade grund.
I de konversationer som senare blev en del av polisutredningen ska hustrun också ha börjat ställa frågor om förgiftning. Till en början framställde hon dem som ett sätt att skydda sig själv mot en make som hon påstod kunde vara farlig.
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ChatGPT pekas ut i minst 25 samtal
Stämningsansökan beskriver minst 25 samtalsutbyten där Cheryl Gates diskuterade giftiga ämnen och läkemedel med ChatGPT. Enligt makens advokater blev frågorna alltmer konkreta och kom så småningom att handla om hur ett mord skulle kunna genomföras utan att upptäckas.
Det mest uppseendeväckande är uppgifterna om energidryckerna. I konversationer som återges i stämningen ska ChatGPT ha diskuterat hur den bittra smaken av vissa ämnen kunde döljas i en dryck. Just energidrycker av märket Celsius förekommer både i samtalen och i makens berättelse om de misstänkta förgiftningsförsöken.
James Gates uppger att han vid flera tillfällen reagerade på smaken och till slut kastade en burk som han hade lämnat utan uppsikt. När polisen senare granskade en film han spelat in av en misstänkt dryck uppmärksammade utredarna, enligt stämningen, en vitaktig bottensats. Vid husrannsakan hittade polisen även föremål som enligt stämningen kunde användas för att hantera läkemedel och andra substanser. Materialet ingår i den utredning som ligger bakom åtalet mot Cheryl Gates.
Nu riktas anklagelserna mot OpenAI
I sin civilrättsliga stämning hävdar James Gates att OpenAI borde ha upptäckt när hustruns frågor övergick från allmän information till planering av våld mot en identifierbar person. Han anklagar företaget för bristande säkerhetsspärrar och menar att ChatGPT både gav praktisk hjälp och förstärkte hustruns föreställningar om honom.
OpenAI har bekräftat för Ars Technica att kvinnans konto har stängts av och att företaget har lämnat information till polisen. Företaget uppger att säkerheten är högt prioriterad.
Fallet aktualiserar frågor som också förekommit i andra rättsprocesser om ChatGPT:s påverkan på användare. Här handlar anklagelserna emellertid inte enbart om vad en chatbot kan säga till sin användare, utan om vilket ansvar företaget kan ha när samtalen enligt en stämningsansökan används för att förbereda ett brott mot någon annan.
James Gates begär ekonomiskt skadestånd och vill att OpenAI ska tvingas förbättra sina säkerhetssystem. Bland kraven finns åtgärder som kan upptäcka och avbryta konversationer där användare verkar planera våld mot andra människor.
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