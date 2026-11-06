Konkursade auktionshuset Lauritz får 29 miljoner – men bara 15 öre på kronan

Förvaltarna krävde 26,6 miljoner danska kronor av den förra ledningen, däribland vd:n Mette Sundstrøm och hennes man, styrelseordföranden Bengt Sundstrøm, och 22,1 miljoner av revisionsbyrån Beierholm, totalt 48,7 miljoner.

Förlikningen motsvarar alltså 41 öre per krona av kravet och omfattar också konstföremål som fanns på parets franska vinslott. Uppgörelser av det slaget är normalt hemliga, men beloppet står i förvaltarnas brev till fordringsägarna, skriver den danska affärstidningen Finans. Beierholm vill inte säga hur summan delas mellan ledningen och revisorn.

Bengt Sundstrøm köpte Lauritz Christensen Auktioner 1998 och flyttade auktionerna till nätet. Som mest omsatte Lauritz.com mer än en miljard danska kronor, med kontor på 26 platser i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Belgien, innan kostnaderna blev större än intäkterna.

I juli 2023 ansökte bolaget själv om konkurs, efter flera uppgifter i medier om att säljare inte fick betalt i tid.

Kravet mot ledningen byggde enligt redogörelsen på att den drev Lauritz-bolagen ”med en oförsvarlig kapitalberedskap och efter den tidpunkt då driften borde ha lagts ned eller anpassats”.

Revisorn pekades ut för att ha ”begått skadeståndsgrundande fel i samband med revisionen” när räkenskaperna för 2021 och 2022 skrevs under. Både ledningen och revisorn bestred kraven.

Fordringarna motsvarar 280 miljoner svenska kronor

Inklusive förlikningen har boet tillgångar på 28,9 miljoner danska kronor, och fordringarna uppgår till 190,5 miljoner, motsvarande 280 miljoner svenska.

Det blir 15 öre per krona innan boets egna kostnader är betalda, så utfallet kan bli lägre. Ett år tidigare hade boet 9,4 miljoner mot krav på 187 miljoner, ungefär 5 öre, enligt Finans.

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I konkursen blev tusentals kunder och andra fordringsägare utan betalt. Hur många av dem som är svenskar har inte redovisats. I svenska konkurser blir ett kundkrav enligt Konsumentverket ”en oprioriterad fordran”, med liten chans att få tillbaka pengarna.