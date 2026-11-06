Den förra ledningen och revisorn i konkursade auktionsjätten Lauritz.com har betalat 20 miljoner danska kronor, 29,4 miljoner svenska, till konkursboet. Ändå räcker boets tillgångar bara till 15 öre per krona av fordringarna, före kostnader. Vinslottet i Provence, som fordringsägarna väntade på, gick för knappt en tredjedel av styrelseordförandens egen värdering.
Konkursade auktionshuset Lauritz får 29 miljoner – men bara 15 öre på kronan
I en redogörelse daterad den 4 november, som Se og Hør citerar, skriver de danska konkursförvaltarna att boet redan har tagit emot ”en samlad betalning på 20 000 000 kronor” som full och slutlig uppgörelse av kraven mot den förra ledningen och revisorn.
Förvaltarna krävde 26,6 miljoner danska kronor av den förra ledningen, däribland vd:n Mette Sundstrøm och hennes man, styrelseordföranden Bengt Sundstrøm, och 22,1 miljoner av revisionsbyrån Beierholm, totalt 48,7 miljoner.
Förlikningen motsvarar alltså 41 öre per krona av kravet och omfattar också konstföremål som fanns på parets franska vinslott. Uppgörelser av det slaget är normalt hemliga, men beloppet står i förvaltarnas brev till fordringsägarna, skriver den danska affärstidningen Finans. Beierholm vill inte säga hur summan delas mellan ledningen och revisorn.
Bengt Sundstrøm köpte Lauritz Christensen Auktioner 1998 och flyttade auktionerna till nätet. Som mest omsatte Lauritz.com mer än en miljard danska kronor, med kontor på 26 platser i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Belgien, innan kostnaderna blev större än intäkterna.
I juli 2023 ansökte bolaget själv om konkurs, efter flera uppgifter i medier om att säljare inte fick betalt i tid.
Kravet mot ledningen byggde enligt redogörelsen på att den drev Lauritz-bolagen ”med en oförsvarlig kapitalberedskap och efter den tidpunkt då driften borde ha lagts ned eller anpassats”.
Revisorn pekades ut för att ha ”begått skadeståndsgrundande fel i samband med revisionen” när räkenskaperna för 2021 och 2022 skrevs under. Både ledningen och revisorn bestred kraven.
Fordringarna motsvarar 280 miljoner svenska kronor
Inklusive förlikningen har boet tillgångar på 28,9 miljoner danska kronor, och fordringarna uppgår till 190,5 miljoner, motsvarande 280 miljoner svenska.
Det blir 15 öre per krona innan boets egna kostnader är betalda, så utfallet kan bli lägre. Ett år tidigare hade boet 9,4 miljoner mot krav på 187 miljoner, ungefär 5 öre, enligt Finans.
I konkursen blev tusentals kunder och andra fordringsägare utan betalt. Hur många av dem som är svenskar har inte redovisats. I svenska konkurser blir ett kundkrav enligt Konsumentverket ”en oprioriterad fordran”, med liten chans att få tillbaka pengarna.
Vinslottet såldes för en tredjedel av värderingen
Fordringsägarnas chans att få tillbaka en del av pengarna har länge hängt på om Château Vignelaure i Provence, Mette och Bengt Sundstrøms vinslott, fick en köpare, enligt Se og Hør. Slottet ställdes som säkerhet i en överenskommelse med auktionshusets fordringsägare före konkursen, och när det sedan inte gick att sälja hamnade Bengt Sundstrøms två privata bolag själva i konkurs.
I bolagens räkenskaper hade han värderat slottet till över 260 miljoner danska kronor, och i februari bjöds det ut till 28 miljoner euro, 209 miljoner danska.
Den 23 juli köpte den brittiske försäkringsentreprenören Neil Utley det för knappt 84 miljoner danska kronor, 123 miljoner svenska, enligt nyhetsbyrån Ritzau. Hur stor del av köpesumman som når Lauritz fordringsägare är oklart.
”Vignelaure har varit vårt hjärtebarn i 18 år, och det är självklart vemodigt för oss att ta avsked av både Vignelaure och vårt franska vinliv”, skrev Mette Sundstrøm i ett sms till Finans när slottet såldes.
Kravet på tre års karantän står kvar
Förvaltarnas krav på tre års konkurskarantän, den danska motsvarigheten till näringsförbud, mot paret Sundstrøm och två andra ur ledningen står kvar, skriver Finans, och de berörda avvisar kritiken.
Förvaltarna räknar med att avsluta konkursen före maj 2027, då de enligt lag ska lämna nästa redogörelse till fordringsägarna.
Lauritz.com drivs sedan konkursen av nya ägare
Konkursboet köptes av Ib Henrik Rønje 2023. Som ägare av Auktionshuset.com köpte han verksamheten från det tidigare Lauritz.com, och förutom att använda namnet är det också samma auktionshus och många anställda från det tidigare verksamheten.