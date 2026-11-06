Minskad försäljning för Ikea

Sammantaget minskade försäljningen globalt med nästan en miljard euro till 43,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2025/2026, som avslutades den sista augusti, skriver en rad medier, bland annat Dagens industri och Financial Times.

Ikeas försäljning fortsätter att backa. För tredje året i rad sjunker den globala försäljningen för möbelföretaget.

Sammantaget minskade försäljningen globalt med nästan en miljard euro till 43,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2025/2026, som avslutades den sista augusti, skriver en rad medier, bland annat Dagens industri och Financial Times.