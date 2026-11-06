Sammantaget minskade försäljningen globalt med nästan en miljard euro till 43,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2025/2026, som avslutades den sista augusti, skriver en rad medier, bland annat Dagens industri och Financial Times.
Minskad försäljning för Ikea
Ikeas försäljning fortsätter att backa. För tredje året i rad sjunker den globala försäljningen för möbelföretaget.
Sammantaget minskade försäljningen globalt med nästan en miljard euro till 43,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2025/2026, som avslutades den sista augusti, skriver en rad medier, bland annat Dagens industri och Financial Times.
Procentuellt handlar det om en nedgång på 1,8 procent.
Det har varit ett utmanande år för oss, det är möjligt att det kommer bli så här även i år, det är inte en enkel marknad, säger Jakub Jankowski, vd för Inter Ikea, till Financial Times.
För att vända utvecklingen har Ikea lanserat prisnedskärningar på en rad olika produkter som till exempel Billy-bokhyllan. Bolaget genomför också ett omfattande sparprogram där flera hundra tjänster ska bort.