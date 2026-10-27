Kostnad 15 kronor: Nytt laservapen skjuter ner drönare till reapris

Första i sitt slag globalt

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”Målet är att etablera både Cheongwang och ett högrörligt, kraftfullt 50 kW-lasersystem monterat på pansarfordon som centrala exportprodukter av nästa generation inom ramen för ’K-Defense’.”

Cheongwang, vars namn betyder ”himlens ljus”, har utvecklats i samarbete med statliga Agency for Defense Development.

Det är det första laservapnet i sitt slag som tagits i operativt bruk någonstans i världen.

Systemet kan avfyras så länge det finns tillgång till el, kräver inga magasin och ingen logistikkedja för att fylla på ammunition.

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Ändrar matematik – och ekonomi

En attackdrönare av Shahed-typ kostar tiotusentals dollar, medan missilerna som avfyras mot den kostar betydligt mer.

En angripare som i dag kan tillverka billiga drönarkroppar i stora volymer vinner alltså rent matematiskt, även om varje avfyrad missil träffar sitt mål.

Ett laservapen som Cheongwang ändrar denna matematik, under förutsättning att den kan generera tillräcklig effekt, hålla strålen riktad mot målet tillräckligt länge för att bränna igenom det och fungera oberoende av väder.

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16 september genomförde Hanwha Systems en liknande demonstration vid mässan *Defense Drone Technology Exhibition*.

Där neutraliserade Cheongwang fyra drönare och två obemannade luftfarkoster i rad.

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Laservapen som skjuter ner drönare i Sydkorea. I Sverige nya obemannade havsdrönare, här presenterade av kommendör Paula Wallenburg. (Foto: Christine Sunnerhage /Försvarsmakten)

Har visats upp i Polen

Företaget visade även upp ett pansarfordon utrustat med en 50 kW-laser, ett kraftfullare och mer mobilt system som utvecklas för export.

Samma fordon visades senare i september upp på den stora vapenmässan MSPO i Kielce i södra Polen.

Storbritannien arbetar i samma riktning med ”Dragonfire”, ett laservapen som utvecklats av MBDA, Leonardo och Qinetiq i samarbete med Dstl, skriver UKDJ.

Under försök på Hebriderna 2024 lyckades systemet träffa luftmål, och arbetet med att installera det på en jagare av ”Type 45”-klass inom den brittiska flottan intensifieras nu.

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Storbritannien har avsatt ytterligare medel till vapen med riktad energi och den brittiska armén har testat lasersystem monterade på ”Wolfhound”-fordon.

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