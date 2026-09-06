Drar tillbaka miljardinvestering: 300 nya jobb förlorade

Valde mellan två kommuner

Kaunas Metal valde initialt mellan Timrå och Umeå och skrev även en avsiktsförklaring med Timrå kommun om en etablering i Torsboda Industrial Park. Sedan bestämde man sig för Umeå.

”Umeå kommun har kunnat möta alla de behov som Kaunas Metal hade för en etablering”, säger Helen Nilsson, mark- och exploateringsdirektör i kommunen, hos VK.

Sedan Kaunas Metal bestämt sig för Umeå skrev företaget i juni 2025 ett markanvisningsavtal med kommunen om en 160 000 kvadratmeter stor tomt på Klockarbäcken.

”Vi kunde uppfylla alla deras behov för en etablering. De behövde mark, järnväg för transporterna, en god logistikkoppling till Umeå hamn och även en effektförstärkning av elnätet”, sammanfattar Helen Nilsson.

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Beredd sträcka sig långt

Umeå kommun var beredd att gå ytterligare ett steg och upplåta marken utan att Kaunas Metal behövde köpa den, alltså via någon typ av arrendeavtal.

Men när Umeå kommun ville ta dialogen vidare genom att efterfråga företagets nästa steg stod det i stället klart att litauerna backar ur överenskommelsen.

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Kaunas Metal kommer inte att etablera i Umeå, och inte heller någon annanstans i Sverige, är det abrupta beskedet.

VK var under fredagen i kontakt med Kaunas Metals vd Robertas Buckus. Han ville kommentera beslutet via mejl i stället men har inte återkommit till tidningen.

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Kaunas Metals vd Robertas Buckus har inte velat kommentera varför företaget drar tillbaka sin miljardinvestering i Umeå som skulle gett 300 nya jobb. (Foto: Pressbild)

Kommunalrådet: ”Oerhört olyckligt”

Om Helen Nilsson hos Umeå kommun ska spekulera i orsaker till att man backar ur handlar det om det ökade priset på stålskrot i norra Sverige och att skillnaderna i elkostnader mellan Sverige och Litauen inte är riktigt lika stora i dag som när etableringen första började diskuteras, skriver VK.

”Det är oerhört olyckligt att Kaunas Metal inte investerar i Umeå”, säger kommunalrådet Janet Ågren (S).

”Det hade varit ett väldigt bra tillskott i Umeå, särskilt med en verksamhet som är cirkulär och som har scrapmetal som råvara. Men det här faller tillbaka på den nationella nivån, när stöd till investering inte kan ges”, säger Janet Ågren.

”Vi måste få bättre support från staten.”

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