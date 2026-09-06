Släktingar vill att det sista testamentet efter den avlidne greven Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister ogiltigförklaras.
Nu avgörs rättegången i arvstvisten om grevens miljarder
Greven avled i en ålder av 100 år. Det var i november 2023 och sedan dess har arvstvisten pågått, som nu ska avgöras i domstol.
Tiden för rättegången i Kristianstad tingsrätt är satt till 30 dagar.
Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister hade inga egna barn och i fokus i förhandlingarna i domstolen står ett av de sista fideikommisserna, Trolla Ljungby i Skåne.
Allt enligt Dagens Industri, som uppger att 12 000 hektar jordbruks- och skogsmark ingår i egendomen, liksom två slott.
Läs även: Grevens testamente: Två adelsfamiljer slåss om arv för miljarder DagensPS
Värt över 3 miljarder kronor
Det totala värdet på egendomen uppskattas till över 3 miljarder kronor och den avlidne grevens plan var från början att låta brorsonen ärva allt.
I planen ingick, enligt Di, att ansöka om en förlängning av fideikommisset.
Carl-Fredrik Wachtmeister blev uppfostrad att ta över verksamheten och arbetade och bodde på godset i mer än tio år. Han var vd för driftbolaget, framgår det.
Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister gav 2019 godsets jägare ensamrätt till jakten på markerna. Där och då förändrades allt och Carl-Fredrik Wachtmeister ansåg att summan var på tok för låg.
Läs även: Bittra släktfejden rasar om miljardarvet efter Trolle-Wachtmeister E55
Greven gav sin brorson foten
Carl-Fredrik Wachtmeister utgick från att greven blivit lurad, och det fick greven att sparka ut sin brorson.
Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister ändrade året därpå sitt privata testamente, så att det involverade fler släktingar och han skrev också in att hans tidigare arvtagare, Carl-Fredrik Wachtmeister, nu skulle göras arvslös och att fideikommisset ska upplösas.
Har nobbat två bud om förlikning
Brorsonens juridiska företrädare hävdar att greven var förvirrad och demenssjuk när det aktuella testamentet skrevs, varpå den andra sidan av släktingar erbjudits en förlikning på hundratals miljoner kronor. Det budet har emellertid förkastats.
Även ett andra förlikningsbud, värt 1 miljard kronor och som inkluderar ena slottet, har avslagits av motparten i målet, paret Kristine von Blixen-Finecke och Hans von Blixen-Finecke som dessutom tillbakavisar alla påståenden om att de påverkat greven att testamentera sin egendom till dem.
Erik Penser vittne i rättegången
Familjen Wachtmeister har dock, skriver Di, kontrat med att stämma paret för ”otillbörlig påverkan” kring testamentet.
Flera vittnen är kallade till rättegången, däribland grevens tidigare advokat och en advokat som han sedan bytte till, en läkare och vårdpersonal. Grevens hälsotillstånd kommer att dryftas under förhandlingarna, där även finansmannen Erik Penser är kallad som vittne.
Läs också: De slåss om två slott och tre miljarder: ”Inte dra skam över kungahuset” DagensPS
Läs vidare: Den sista adelskampen i Sverige: De missar jättearvet DagensPS