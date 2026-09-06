Nu avgörs rättegången i arvstvisten om grevens miljarder

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Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister hade inga egna barn och i fokus i förhandlingarna i domstolen står ett av de sista fideikommisserna, Trolla Ljungby i Skåne.

Allt enligt Dagens Industri, som uppger att 12 000 hektar jordbruks- och skogsmark ingår i egendomen, liksom två slott.

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Värt över 3 miljarder kronor

Det totala värdet på egendomen uppskattas till över 3 miljarder kronor och den avlidne grevens plan var från början att låta brorsonen ärva allt.

I planen ingick, enligt Di, att ansöka om en förlängning av fideikommisset.

Carl-Fredrik Wachtmeister blev uppfostrad att ta över verksamheten och arbetade och bodde på godset i mer än tio år. Han var vd för driftbolaget, framgår det.

Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister gav 2019 godsets jägare ensamrätt till jakten på markerna. Där och då förändrades allt och Carl-Fredrik Wachtmeister ansåg att summan var på tok för låg.

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