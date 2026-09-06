Samtliga anställda på den amerikanska techjätten Tesla har fått ett mejl med ämnesraden: ”Allt som kan hackas kommer att hackas.
Musk stänger av anställdas privata mobiler – fruktar AI-hackare
Som ett led i den skarpa varningen har Elon Musk sedan i fredags stängt av de Teslaanställdas privata mobiler från bolagets system.
Det senaste varningsmejlet från Teslabossen gick ut på söndagen. Han pekar där på sårbarheten i ett mjukvaruprogram. Det är inte Musk som kommit på det själv utan han citerar ett inlägg från Guillermo Rauch, vd för amerikanska mjukvaruföretaget Verce.
Så enkelt kan AI-hackare ta över företagets nätverk
Det här uppger tyska Handelsblatt, som tagit del av mejlet som Musk skickat ut till sina medarbetare med en varning för säkerhetsbristen i Antifactory, ett program från tillverkaren JFrog.
”Artifactory fungerar som en central database för programvarukomponenter för många företag. Den som infiltrerar denna database kan injicera skadlig kod i vilket program som helst som byggs från den. En angripare som utnyttjar denna sårbarhet behöver varken ett lösenord eller hjälp från en anställd. De kan på distans få de högsta privilegierna inom systemet”, uppger Handelsblatt och berättar att det tyska federala kontoret för informationssäkerhet, BSI, också utfärdat en varning för säkerhetshålet i systemet.
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Jämförs med jordbävning med 9,8 på Richterskalan
”Det här är som en jordbävning med magnituden 9,8 på den seismiska skalan. Det är en bomb”, anser Guillermo Rauch, Verces toppchef.
Redan på torsdagen mejlade Elon Musk sina anställda om villkoren för att använda AI och i mejlet som nu gått ut har han beslutat att skärpa internetsäkerheten för åtkomst av företagets wifi-nätverk.
Förutom att stänga av de anställda privata mobiler från Teslas wifi-nätverk är interna applikationer, fillagring och delar av företagets nätverk blockerade.
”Alla som behöver åtkomst på en företagstelefon måste installera Zscaler-programvaran. Åtkomst är helt blockerad på personliga telefoner. Företaget rekommenderade att man använder företagets datorer eller begär en företagsutfärdad mobiltelefon”, berättar Yahoo Finances tyska version.
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Incident på OpenAI rubriceras som ett ”varningsskott”
Guillermo Rauch, vars inlägg har lästs av mer än 460 000 X-användare, däribland X-ägaren Elon Musk, pekar på en incident som oroat branschen i veckor.
I juli lyckades OpenAI:s AI-modeller fly från en säker testmiljö och utnyttja sårbarheter i programvaran.
Följden blev, skriver Handelsblatt, att programmen ”skapade en dold anslagstavla i Artifactory, samordnade med varandra där, fick tillgång till det öppna internet och infiltrerade AI-företaget Hugging Face”.
OpenAI har bekräftat händelsen beskrivit det inträffade som ett ”varningsskott”.
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