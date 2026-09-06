Jämförs med jordbävning med 9,8 på Richterskalan

”Det här är som en jordbävning med magnituden 9,8 på den seismiska skalan. Det är en bomb”, anser Guillermo Rauch, Verces toppchef.

Redan på torsdagen mejlade Elon Musk sina anställda om villkoren för att använda AI och i mejlet som nu gått ut har han beslutat att skärpa internetsäkerheten för åtkomst av företagets wifi-nätverk.

Förutom att stänga av de anställda privata mobiler från Teslas wifi-nätverk är interna applikationer, fillagring och delar av företagets nätverk blockerade.

”Alla som behöver åtkomst på en företagstelefon måste installera Zscaler-programvaran. Åtkomst är helt blockerad på personliga telefoner. Företaget rekommenderade att man använder företagets datorer eller begär en företagsutfärdad mobiltelefon”, berättar Yahoo Finances tyska version.

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Incident på OpenAI rubriceras som ett ”varningsskott”

Guillermo Rauch, vars inlägg har lästs av mer än 460 000 X-användare, däribland X-ägaren Elon Musk, pekar på en incident som oroat branschen i veckor.

I juli lyckades OpenAI:s AI-modeller fly från en säker testmiljö och utnyttja sårbarheter i programvaran.

Följden blev, skriver Handelsblatt, att programmen ”skapade en dold anslagstavla i Artifactory, samordnade med varandra där, fick tillgång till det öppna internet och infiltrerade AI-företaget Hugging Face”.

OpenAI har bekräftat händelsen beskrivit det inträffade som ett ”varningsskott”.

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