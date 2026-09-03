Het marknad igen: Nu vill vi ha värmepumpar

Frankrike har annars sett tre år av kraftigt försäljningstapp för värmepumpar.

Nu vill franska regeringen dra nytta av vändningen och hakar på trenden genom att lansera stödet ”Coup de pouce chauffage”, ett bidrag för värmesystem, och förbereder ett upplägg som liknar en form av ”social leasing”.

Enligt företag i branschen i Frankrike är försäljningen första halvåret 2026 betydligt högre än under motsvarande period 2025.

Det är framför allt de senaste månaderna franska hushåll i hög grad köpt värmepumpar, främst på grund av just de kraftigt stigande priserna på gas och eldningsolja till följd av konflikten i Mellanöstern.

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Regeringen vill se fler pumpar

Mot denna geopolitiska bakgrund vill regeringen uppmuntra installationen av värmepumpar, särskilt luft-vatten-modeller, för att elektrifiera uppvärmningen av bostäder och drastiskt sänka hushållens energikostnader, skriver La Tribune.

”Det är uppmuntrande eftersom tillväxten sker gradvis och sektorn samtidigt blir mer strukturerad. Vi står inte inför en bubbla som riskerar att spricka”, konstaterar Diego Lepoutre, försäljnings- och marknadschef hos tillverkaren Saunier-Duval, hos La Tribune.

”Däremot har vi ännu inte nått upp till samma försäljningsvolymer som under året efter covid, 2022”, påpekar han.

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