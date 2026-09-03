Marknaden för värmepumpar återhämtar sig nu snabbt i Europa och Sverige. Försäljningen tar fart och svenska företag kan ta marknadsandelar.
Het marknad igen: Nu vill vi ha värmepumpar
Det är från Frankrike de senaste rapporterna kommer om hur försäljningen av värmepumpar tar fart igen – och det som driver haussen är stigande priser på gas och eldningsolja.
Frankrike har annars sett tre år av kraftigt försäljningstapp för värmepumpar.
Nu vill franska regeringen dra nytta av vändningen och hakar på trenden genom att lansera stödet ”Coup de pouce chauffage”, ett bidrag för värmesystem, och förbereder ett upplägg som liknar en form av ”social leasing”.
Enligt företag i branschen i Frankrike är försäljningen första halvåret 2026 betydligt högre än under motsvarande period 2025.
Det är framför allt de senaste månaderna franska hushåll i hög grad köpt värmepumpar, främst på grund av just de kraftigt stigande priserna på gas och eldningsolja till följd av konflikten i Mellanöstern.
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Regeringen vill se fler pumpar
Mot denna geopolitiska bakgrund vill regeringen uppmuntra installationen av värmepumpar, särskilt luft-vatten-modeller, för att elektrifiera uppvärmningen av bostäder och drastiskt sänka hushållens energikostnader, skriver La Tribune.
”Det är uppmuntrande eftersom tillväxten sker gradvis och sektorn samtidigt blir mer strukturerad. Vi står inte inför en bubbla som riskerar att spricka”, konstaterar Diego Lepoutre, försäljnings- och marknadschef hos tillverkaren Saunier-Duval, hos La Tribune.
”Däremot har vi ännu inte nått upp till samma försäljningsvolymer som under året efter covid, 2022”, påpekar han.
Drastisk minskning – vänder nu
Efter en toppnotering på 358 000 sålda värmepumpar i Frankrike 2022 upplevde branschen en kraftig nedgång, där antalet sålda enheter sjönk till 182 000 förra året, 2025.
Det finns flera stora svenska tillverkare och leverantörer som kanske kan hoppas att den franska trenden sprider sig.
Så ser det också ut att bli. När Svenska kyl- och värmepumpföreningen nyligen redovisade årets andra kvartal, konstaterade man att det var ett kvartal med ”stark tillväxt inom samtliga värmepumpsegment för tredje året i rad”.
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Utbyten ger stabil marknad
Värmepumpmarknaden fortsätter därmed att utvecklas stabilt, konstaterar branschorganisationen som pekar på att många av de anläggningar som installerades under 90- och 00-talen nu nått en ålder där de behöver ersättas.
”Utbytesmarknaden utgör därför en allt större del av försäljningen och bidrar till en jämn efterfrågan över tid”, konstaterar man belåtet.
”Kombinationen av ökad elektrifiering och ett växande behov av kyla gör att värmepumpen får en allt viktigare roll i framtidens energisystem. Värmepumpen är inte längre bara en värmeprodukt utan en lösning för ett energieffektivt inomhusklimat året om”,menar Mattias Järvinen, branschutvecklare hos Svenska kyl- och värmepumpföreningen.