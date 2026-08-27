Arla redovisar ett starkt första halvår 2026. Lägre priser, ökad efterfrågan – men framför allt ett sug efter protein är orsakerna.
Ökar vinsten rejält: Arla starkare av protein
Den europeiska mejerikoncernen Arla genomförde under halvåret sin fusion med tyska DMK Group.
1 juni slutfördes fusionen som skapar Europas största bondeägda mejeriföretag med cirka 11 200 bönder som delägare och 28 800 anställda.
”Vi är glada över att välkomna DMK till Arla. Tillsammans stärker vi vår konkurrenskraft, vår motståndskraft och vår förmåga att skapa långsiktigt värde för våra ägare”, kommenterar Jan Toft Nørgaard, styrelseordförande för Arla.
Arlas totala omsättning på koncernnivå uppgick till 7,6 miljarder euro under första halvåret 2026 mot 7,5 första halvåret 2025.
Nettoresultatet ökade till 213 miljoner euro, jämfört med 158 miljoner euro under motsvarande period 2025.
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Proteinrikt gör Arla rikare
Resultatet drevs av ökad konsumentefterfrågan på mejeriprodukter och en stark utveckling för Arlas strategiska varumärken. Samtidigt fortsatte marknaden för proteinrika produkter att växa globalt, skriver Arla.
Varumärket Arla växte med 6,5 procent, Lurpak med 5,2 och Castello med 4,0 procent.
Vidare noterar Puck ett plus på 9,9 procent och Starbucks kylda kaffedrycker ett på 8,0 procent.
Men det är efterfrågan på proteinrika drycker som visar de starkaste siffrorna. Om det är en sanning att väldigt få behöver proteintillskott, även de tränar mycket, är det också en sanning att Arla uppenbarligen har nytta av sina proteinrika produkter.
Upp nästan 40 procent
Arla Skyr växte med 39,6 procent och Arla Protein med 34,4 procent. Arla Foods Ingredients ökade omsättningen med 19,3 procent till 867 miljoner euro.
Den växande efterfrågan på proteinrika livsmedel skapar goda tillväxtmöjligheter för både mejerikategorin och Arlas varumärken, menar Arlas finanschef Torben Dahl Nyholm.
”När priserna sjönk återvände konsumenterna till våra varumärken. Vi ser stark efterfrågan på proteinrika produkter och en bred tillväxt på flera marknader, vilket ger oss tillförsikt inför resten av året”, påpekar han.
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”Inlett i stark position”
Koncernchefen Peder Tuborgh är också nöjd med det första halvåret.
”Vi har inlett 2026 från en stark position. Efterfrågan på näringsrika mejeriprodukter är fortsatt hög globalt, våra varumärken utvecklas starkt och konsumenterna har återvänt i takt med att priserna har sjunkit. Det har bidragit till tillväxt för våra varumärken och ett starkt första halvår”, är Tuborghs sammanfattning.
Under första halvåret investerade Arla 322 miljoner euro i verksamheten. Ett av besluten under perioden var att bygga ett nytt ostmejeri i Götene.
Investeringen på cirka 300 miljoner euro är både kooperativets största någonsin och den enskilt mest omfattande satsningen i svensk livsmedelshistoria.
”Det finns ett växande intresse för matens näringsinnehåll och hur kosten kan bidra till hälsa och välmående. De proteinrika produkterna fortsätter att växa starkt, men vi ser också något som vi inte har sett på många år: mjölken är på väg tillbaka”, menar Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.
”Samtidigt investerar vi för framtiden med satsningar på bland annat ost, kvarg och cottage cheese som stärker svensk matproduktion och bidrar till ökad livsmedelsberedskap”, tillägger hon.
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