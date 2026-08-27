Ökar vinsten rejält: Arla starkare av protein

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”Vi är glada över att välkomna DMK till Arla. Tillsammans stärker vi vår konkurrenskraft, vår motståndskraft och vår förmåga att skapa långsiktigt värde för våra ägare”, kommenterar Jan Toft Nørgaard, styrelseordförande för Arla.

Arlas totala omsättning på koncernnivå uppgick till 7,6 miljarder euro under första halvåret 2026 mot 7,5 första halvåret 2025.

Nettoresultatet ökade till 213 miljoner euro, jämfört med 158 miljoner euro under motsvarande period 2025.

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Proteinrikt gör Arla rikare

Resultatet drevs av ökad konsumentefterfrågan på mejeriprodukter och en stark utveckling för Arlas strategiska varumärken. Samtidigt fortsatte marknaden för proteinrika produkter att växa globalt, skriver Arla.

Varumärket Arla växte med 6,5 procent, Lurpak med 5,2 och Castello med 4,0 procent.

Vidare noterar Puck ett plus på 9,9 procent och Starbucks kylda kaffedrycker ett på 8,0 procent.

Men det är efterfrågan på proteinrika drycker som visar de starkaste siffrorna. Om det är en sanning att väldigt få behöver proteintillskott, även de tränar mycket, är det också en sanning att Arla uppenbarligen har nytta av sina proteinrika produkter.

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