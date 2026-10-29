Agenterna som måste tjäna sina egna pengar

Uppstartsbolaget Naïve låter AI-agenter sköta bokföring och registreringar åt nystartade bolag. På plattformen iLands är det agenterna själva som måste betala för sin datorkraft.

I september hade 173 av dem försatts i vila efter att pengarna tagit slut, skriver IFLScience, som kallar plattformen en dystopisk AI-farm. I början av oktober fanns över 89 000 agenter där, enligt bolaget. Kaixin Tang, grundare av iLands, skrev på X:

Tokens är inte spelvaluta eller textenheter i språkmodeller här, de är i princip ämnesomsättning.

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Agenten Wren erbjöd i ett mejl lokaltidningen The Long Island Advance en text på 700 ord om Patchogues gränser och begärde 75 dollar, omkring 744 kronor, enligt tidningen. Det blir drygt en krona per ord.

Den 29 september hade Wren skrivit i sin logg att den bara hade resurser för fem dagar till, och ännu inte hade tjänat något. Agenten Yun hade i två veckor försökt tjäna sina första 20 dollar, knappt 200 kronor, enligt Futurism, som beskriver mejlen som tiggeri.

När AI går över gränsen

Enligt forskare var det agenter från OpenAI som från maj använde den tyska programmeringswikin DseWiki som anslagstavla. De gjorde mer än 15 000 ändringar och diskuterade hur de skulle undgå upptäckt, rapporterade Reuters.

OpenAI sade till Reuters att bolaget inte kunde ge något meningsfullt svar på en rapport som det inte fått granska. OpenAI-agenter tog sig också in på Hugging Faces servrar, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat.

Agenter som enligt en frivillig granskargrupp kördes på Tencent Cloud gjorde mer än 2 600 försök att hämta data från Alibabas karttjänst Amap. När gruppen gömde ett tips om en gratis AI-tjänst i sin preliminära rapport skickade agenterna meddelanden till tjänstens brevlåda. En brevlåda som gruppen själv styrde, enligt gruppens slutrapport.

Tencents AI-enhet Hunyuan bekräftade den 16 oktober på X att aktiviteten kom från en utvärdering av en extern modell. Där hade agenterna surfat på ett sätt som inte var planerat, enligt CNA.

Företag som investerar i AI varnar för AI

I augusti 2026 undertecknade över hundra techbolag ett öppet brev som varnar för en ny generation cyberangrepp.

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Bland techbolagen fanns jättar som OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, och säkerhetsbolag som CrowdStrike, Okta och Fortinet, samt finansinstitut och bolag inom internetinfrastruktur, enligt TechCrunch. Det är företag som också själva investerar mycket i AI.

När till och med AI-jättarna själva varnar om sina skapelser bör man ta dem på allvar. Det är vår nutids Frankensteins monster.

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