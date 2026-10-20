Skärmjobben förändras när generativ AI tar över allt fler arbetsuppgifter. Samtidigt som unga i AI-utsatta yrken möter en trögare arbetsmarknad spår Almegas chefekonom en renässans för hantverk och sociala yrken. Ändå kräver flera av de yrken som han tror vinner på AI en högskoleexamen.
Almegas chefekonom till unga: Skaffa en yrkesutbildning
Läkare, förskollärare, optiker och präst hör till de yrken där status och lön kan stiga när AI tar plats på arbetsplatserna. Det säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, till Göteborgs-Posten. Enligt Joyce kompletterar människa och AI varandra väl i just dessa yrken. Han säger till GP:
Jag tror på en renässans för hantverk och sociala yrken.
I programmet Fabriken konstaterade Joyce att rådet ofta har varit att skaffa en högskoleutbildning. Han sa enligt Almega även:
Jag skulle säga, skaffa en yrkesutbildning. Jobba med kroppen, eller jobba direkt med människor.
Dagens PS rapporterade den 11 oktober att General Motors vd Mary Barra uppmanar unga att se bortom universitetet.
IT-sektorn växer utan att anställa
Tjänstesektorn har vuxit med 3,4 procent det senaste året, men antalet jobb har bara vuxit med 1 procent, enligt Almegas tjänsteindikator den 22 september. Inom information och kommunikation har produktionen ökat med 4,8 procent, medan antalet anställda har minskat med 3 500. Sektorn har tappat jobb i tre år i rad.
Om de nya AI-modellerna sa Joyce till TT:
De kan ersätta juniora programmerare.
Unga som vill ha en kortare yrkesutbildning och snabbt börja jobba kan enligt honom göra klokt i att sikta på ett praktiskt yrke i stället för IT.
Färre 22-25-åringar anställs inom AI-yrken
Forskare vid Örebro universitet och Ratio har gått igenom svenska registerdata. I början av 2025 hade anställningarna av 22-25-åringar i AI-exponerade yrken minskat med upp till 5,5 procent jämfört med mindre exponerade yrken hos samma arbetsgivare. För personer över 50 år ökade de med drygt 1 procent.
Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, säger att:
I AI-exponerade yrken ser vi en relativ minskning för unga, men inte för äldre.
Nedgången syns särskilt bland mjukvaruutvecklare och kundtjänstpersonal. Enligt Lodefalk påverkar AI framför allt vilka som får jobben snarare än hur många jobben det handlar om.
IMF varnar för AI:s effekt på unga
I september var 137 000 unga mellan 15 och 24 år arbetslösa, motsvarande 20,8 procent, enligt SCB. Ett år tidigare var andelen 23,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 84 000 heltidsstuderande.
IMF-chefen Kristalina Georgieva uppgav i Davos i januari att AI påverkar omkring 60 procent av jobben i rika länder. Hon sa då:
De arbetsuppgifter som försvinner är oftast just de som instegsjobben består av.
Örebroforskarna föreslår yrkeshögskoleutbildningar med AI inbyggt och fler praktikplatser som nya vägar in för unga. Almega vill att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga mellan 19-23 år blir permanent och omfattar fler unga, enligt rapporten Tre år med AI.
Läs även: Robotarna tar över knäoperationerna: Smith & Nephew slår tillbaka
Läs även: Tyska Celonis satsar en miljard för att utmana omstridda Palantir