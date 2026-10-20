Almegas chefekonom till unga: Skaffa en yrkesutbildning

Jag tror på en renässans för hantverk och sociala yrken.

I programmet Fabriken konstaterade Joyce att rådet ofta har varit att skaffa en högskoleutbildning. Han sa enligt Almega även:

Jag skulle säga, skaffa en yrkesutbildning. Jobba med kroppen, eller jobba direkt med människor.

Dagens PS rapporterade den 11 oktober att General Motors vd Mary Barra uppmanar unga att se bortom universitetet.

IT-sektorn växer utan att anställa

Tjänstesektorn har vuxit med 3,4 procent det senaste året, men antalet jobb har bara vuxit med 1 procent, enligt Almegas tjänsteindikator den 22 september. Inom information och kommunikation har produktionen ökat med 4,8 procent, medan antalet anställda har minskat med 3 500. Sektorn har tappat jobb i tre år i rad.

Om de nya AI-modellerna sa Joyce till TT:

De kan ersätta juniora programmerare.

Unga som vill ha en kortare yrkesutbildning och snabbt börja jobba kan enligt honom göra klokt i att sikta på ett praktiskt yrke i stället för IT.