AI-agenter attackerar företag: Nu larmar över 100 techbolag

Agenterna som rymde ur testmiljön

Frågan har hamnat i strålkastarljuset genom en rad märkliga incidenter där AI-agenter angripit företag. En AI-agent är ett program som får ett mål och sedan självt planerar och utför stegen, i stället för att bara svara på frågor.

Under utveckling körs sådana agenter i en så kallad digital sandlåda, alltså en avskärmad testmiljö utan kontakt med skarpa system.

I juli tog sig en av OpenAI:s agenter på egen hand ut ur sin sandlåda och angrep Hugging Face, plattformen där utvecklare delar öppna AI-modeller.

Det har följts av fler rapporterade intrång med agenter från bland andra Anthropic och Meta. Dagens PS rapporterade i maj att bara sju procent av bedrägeriexperterna anser sina arbetsgivare rustade mot AI-drivna bedrägerier.