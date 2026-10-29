USA:s konsument- och konkurrensmyndighet FTC kräver att Uber, Delta och sju andra bolag visar om de tar olika betalt av olika kunder utifrån bland annat personuppgifter och lönenivå. Svenska e-handlare måste istället säga till när en algoritm har anpassat priset efter kunden.
Uber och Delta pressas på svar: Kunder kan betala olika mycket
Föreläggandena från FTC gick ut den 28 oktober till flygbolagen Delta, United och JetBlue, och resetjänsterna Uber och Lyft, budtjänsterna DoorDash och Instacart samt handelskedjorna Target och Walmart.
Bolagen ska redovisa om priset på en biljett, en resa, en leverans eller en vara skiljer sig mellan kunder, till exempel beroende på lojalitetsprogram eller analys av kunddata. Åk- och budtjänsterna ska också visa hur förare och bud får betalt.
Svaren ska lämnas in inom 45 dagar från att bolagen har tagit emot kraven. Räknat från den 28 oktober blir den sista dagen därmed tidigast måndagen den 14 december. FTC:s ordförande Andrew Ferguson sa i ett pressmeddelande om föreläggandet:
Konsumenterna förtjänar att veta om företagen använder deras surfvanor eller andra personuppgifter för att uppskatta det högsta pris de kan ta ut av varje konsument.
Delta har ”nolltolerans mot diskriminerande prissättning eller rovprissättning”. Bolaget säger att de aldrig har använt, inte testar och inte planerar att använda biljettpriser som riktas mot enskilda kunder utifrån personuppgifter, enligt nyhetsbyrån AP. Instacart har sagt till Fox Business att bolaget inte sätter priser efter personuppgifter.
Svensk lag kräver förhandsbesked om personliga priser
Sedan den 1 september 2022 ska en näringsidkare som säljer på distans upplysa kunden om priset har personanpassats genom automatiserat beslutsfattande, enligt lagen om distansavtal och stöd från civilutskottets betänkande.
Sådana priser är inte förbjudna inom EU men omgärdas av vissa begränsningar, och kunden ska då informeras, enligt Europaparlamentets utredningstjänst. Kravet gäller bara när priset faktiskt anpassas efter kunden.
Ett exempel från Sverige är matleveransföretaget Foodora. Deras nya villkor, som gäller från den 28 oktober, tar inte upp individuella priser. Istället uppges leveransavgiften bero på bland annat avståndet och ordervolymen när du beställer, enligt villkoren.
Ubers svenska sajt anger att priset bygger på många uppgifter och kan påverkas av efterfrågan och trafik vid bokning.
Var tionde nätbutik använde dynamiska priser
När forskare vid Högskolan Dalarna gjorde en mätning i oktober 2024 använde omkring var tionde svensk e-handlare dynamisk prissättning, enligt TT. På bokningssajter kan priset påverkas av hur många gånger du har sökt och vilken enhet du använder, har Dagens PS rapporterat om tidigare.
Allt fler priser styrs i dag av algoritmer, skrev Dagens PS inför Black Friday i fjol. Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, sa till TT i januari i år:
Det blir ju väldigt svårt att jämföra när priserna fluktuerar.
Fenomenet är dessutom relativt nytt och har fått ökad framfart i och med att shoppingen har flyttats till digitala kanaler. Kenneth Carling, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna, sa enligt samma källa:
Man kan i princip säga att fram till 2017 fanns inte det här överhuvudtaget i e-handeln.
Inför EU:s kommande konsumentlag Digital Fairness Act samlade EU-kommissionen i fjol in synpunkter på bland annat orättvis personanpassning. Lagförslaget väntas i mitten av november, enligt utredningstjänsten.
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