Uber och Delta pressas på svar: Kunder kan betala olika mycket

Bolagen ska redovisa om priset på en biljett, en resa, en leverans eller en vara skiljer sig mellan kunder, till exempel beroende på lojalitetsprogram eller analys av kunddata. Åk- och budtjänsterna ska också visa hur förare och bud får betalt.

Svaren ska lämnas in inom 45 dagar från att bolagen har tagit emot kraven. Räknat från den 28 oktober blir den sista dagen därmed tidigast måndagen den 14 december. FTC:s ordförande Andrew Ferguson sa i ett pressmeddelande om föreläggandet:

Konsumenterna förtjänar att veta om företagen använder deras surfvanor eller andra personuppgifter för att uppskatta det högsta pris de kan ta ut av varje konsument.

Delta har ”nolltolerans mot diskriminerande prissättning eller rovprissättning”. Bolaget säger att de aldrig har använt, inte testar och inte planerar att använda biljettpriser som riktas mot enskilda kunder utifrån personuppgifter, enligt nyhetsbyrån AP. Instacart har sagt till Fox Business att bolaget inte sätter priser efter personuppgifter.

Svensk lag kräver förhandsbesked om personliga priser

Sedan den 1 september 2022 ska en näringsidkare som säljer på distans upplysa kunden om priset har personanpassats genom automatiserat beslutsfattande, enligt lagen om distansavtal och stöd från civilutskottets betänkande.

Sådana priser är inte förbjudna inom EU men omgärdas av vissa begränsningar, och kunden ska då informeras, enligt Europaparlamentets utredningstjänst. Kravet gäller bara när priset faktiskt anpassas efter kunden.

Ett exempel från Sverige är matleveransföretaget Foodora. Deras nya villkor, som gäller från den 28 oktober, tar inte upp individuella priser. Istället uppges leveransavgiften bero på bland annat avståndet och ordervolymen när du beställer, enligt villkoren.

Ubers svenska sajt anger att priset bygger på många uppgifter och kan påverkas av efterfrågan och trafik vid bokning.