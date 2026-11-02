Panik på Wall Street: AI-investerare i desperat jakt på jätteförsäkringar

”Vi ser en riktigt betydande efterfrågan från folk som vill skydda sig mot en nedgång”, säger Stephen Solaka, senior vice president på Gateway Investment Advisers, till The Wall Street Journal som rapporterar om Wall Street-rädslan för bakslag med AI-hajpen.

Säkringsstrategier och finansiering

AI har hittills varit en stor vinnare på marknaden. Samtidigt funderar aktörer på hur de kan säkra finansiering och skydda sina tillgångar om marknaden viker. En del investerare och långivare diskuterar hur specifika strukturer och försäkringar kan möjliggöra nya lån.

Det finns även mindre volymer av spekulationer på marknader som rör lokala begränsningar för datacenter. Även om sådana strategier fortfarande är små i jämförelse med den gigantiska AI-handeln menar bedömare att försäkringstänket påminner om klassisk riskhantering.

”Både investerare och chefer inom teknikbranschen vänder sig till optioner och kreditswappar för att få skydd”, uppger WSJ.

Säljoptioner ger investerare rätt att sälja aktier till ett förutbestämt pris före ett visst datum. För aktieägare som söker skydd kan dessa kontrakt begränsa potentiella förluster om aktiekurserna faller kraftigt, även om investerare måste betala en premie för det skyddet.

Framtidsutsikter för AI-boomen

En kombination av stigande lånekostnader för stora datacenterprojekt och chipköp, fallande aktiekurser bland AI-företag och en bredare utförsäljning på aktiemarknaden har ökat oron kring sektorns finansiella utsikter.

De flesta bedömare förblir dock positiva till tekniksektorns utveckling och de enorma resurser som investeras. Diskussionen handlar dock alltmer om huruvida marknaden kan fortsätta i samma höga tempo utan risker.

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Eftersom satsningen saknar motstycke i historien växer intresset för att hitta finansiella skyddsnät som kan dämpa en eventuell nedgång.

Kvantitetshandelsföretaget Jump Trading uppges ha lanserat en handelsdisk för datorkraft. Verksamheten utnyttjar stora prisskillnader mellan leverantörer, den typ av ineffektivitet som har varit svårare att hitta på etablerade marknader som aktier och optioner. Därtill har företaget strukturerat OTC-derivat, bland annat för dem som vill säkra sig mot ett kraftigt prisfall framöver, enligt WSJ.