Microsoft erbjuder 60 000 anställda avgångsvederlag

Coleman i memot:

Det frivilliga avgångserbjudandet är nytt för oss. Vi kommer att lära oss av det.

Microsoft har bekräftat för TechCrunch att omkring 60 000 anställda får erbjudandet, av totalt 223 000. Vissa anställda inom försäljning, marknadsföring och datacenter är undantagna.

Man får en veckolön per halvår på lägre nivåer

Anställda på nivå 64 eller lägre får en veckas lön för varje halvår i bolaget, enligt SiliconANGLE. En anställd på den nivån med tio år i bolaget får 20 veckors lön, enligt Dagens PS beräkning. Svaret ska lämnas i början av december, och de som tackar ja slutar senare samma månad.

En talesperson för Microsoft säger enligt KUOW att AI inte driver programmet. Norska E24 skriver däremot, med hänvisning till Bloomberg, att syftet är att spara pengar och anpassa personalstyrkan till hur bolaget använder AI.

I april erbjöd Microsoft omkring 8 750 amerikanska anställda att gå i pension i förtid, enligt GeekWire. Över 30 procent tackade ja, enligt Bloomberg.

Den här gången räknar Microsoft med att en mindre andel tackar ja. Bolaget redovisar första kvartalet i räkenskapsåret 2027 onsdagen den 28 oktober, enligt bolaget.

Med ett frivilligt erbjudande slipper arbetsgivaren ifrågasätta någons prestation, enligt den amerikanska arbetsrättsadvokaten Domenique Camacho Moran. Budskapet blir att ”det handlar inte om att vi inte tycker att du gör ett bra jobb”, sa hon enligt Fortune i april.

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BMW i Tyskland ska minska med drygt 8 000 anställda. Avgångsvederlaget där är betydligt större och kan för vissa uppgå till 650 000 euro, drygt 7,2 miljoner kronor. Kvoten fylldes inom några dagar nu under oktober, skrev Dagens PS.