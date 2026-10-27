Microsoft erbjuder omkring 60 000 anställda att lämna bolaget frivilligt mot avgångsvederlag. Det är drygt var fjärde anställd, och även chefer upp till vice president-nivå kan få erbjudandet.
Microsoft erbjuder 60 000 anställda avgångsvederlag
Personalchefen Amy Coleman meddelade erbjudandet den 26 oktober i ett memo till de anställda, som Microsoft har publicerat på sin blogg. Det gäller anställda på nivå 70 och lägre på Microsofts interna karriärskala, i deltagande team i USA, Kanada, Indien och Storbritannien. Det svenska dotterbolaget Microsoft AB hade 591 anställda under räkenskapsåret 2024/25, enligt Bolagsfakta.
Coleman i memot:
Det frivilliga avgångserbjudandet är nytt för oss. Vi kommer att lära oss av det.
Microsoft har bekräftat för TechCrunch att omkring 60 000 anställda får erbjudandet, av totalt 223 000. Vissa anställda inom försäljning, marknadsföring och datacenter är undantagna.
Man får en veckolön per halvår på lägre nivåer
Anställda på nivå 64 eller lägre får en veckas lön för varje halvår i bolaget, enligt SiliconANGLE. En anställd på den nivån med tio år i bolaget får 20 veckors lön, enligt Dagens PS beräkning. Svaret ska lämnas i början av december, och de som tackar ja slutar senare samma månad.
En talesperson för Microsoft säger enligt KUOW att AI inte driver programmet. Norska E24 skriver däremot, med hänvisning till Bloomberg, att syftet är att spara pengar och anpassa personalstyrkan till hur bolaget använder AI.
I april erbjöd Microsoft omkring 8 750 amerikanska anställda att gå i pension i förtid, enligt GeekWire. Över 30 procent tackade ja, enligt Bloomberg.
Den här gången räknar Microsoft med att en mindre andel tackar ja. Bolaget redovisar första kvartalet i räkenskapsåret 2027 onsdagen den 28 oktober, enligt bolaget.
Med ett frivilligt erbjudande slipper arbetsgivaren ifrågasätta någons prestation, enligt den amerikanska arbetsrättsadvokaten Domenique Camacho Moran. Budskapet blir att ”det handlar inte om att vi inte tycker att du gör ett bra jobb”, sa hon enligt Fortune i april.
BMW i Tyskland ska minska med drygt 8 000 anställda. Avgångsvederlaget där är betydligt större och kan för vissa uppgå till 650 000 euro, drygt 7,2 miljoner kronor. Kvoten fylldes inom några dagar nu under oktober, skrev Dagens PS.
Tidigare svenska domar om frivilliga avgångar
I maj dömde Arbetsdomstolen i ett mål mellan Unionen och Storytel Sweden, som saknade kollektivavtal. Bolaget hade kommit överens med anställda om att deras anställningar skulle upphöra, men domstolen såg överenskommelserna som uppsägningar enligt EU:s regler om kollektiva uppsägningar, enligt domen.
Bolaget ville minska personalen i Sverige med 45 anställda. Det var skyldigt att förhandla enligt medbestämmandelagen och dömdes att betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd, enligt Akavia.
När Ericsson år 2023 skulle dra in omkring 1 400 tjänster skedde det efter förhandlingar med facket och genom frivilliga avgångspaket, skrev Dagens PS då.
Per Norlander, förhandlingsansvarig för Sveriges Ingenjörer, sa enligt Dagens PS då:
Paket kan alltid bli bättre, men vi är förhållandevis nöjda.
Erbjudandet gäller inte Sverige, där Arbetsdomstolen i år slog fast att frivilliga avgångsavtal i ett bolag utan kollektivavtal kan kräva förhandling med facket.
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