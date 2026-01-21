AI är, kanske inte helt oväntat, en av storsnackisarna bland världsledarna på World Economics Forum i Davos – hur kommer arbetsmarknaden påverkas?
Då drabbar AI-tsunamin arbetsmarknaden – på riktigt
Efter ett 2025 som kantats av rapporter om gigantiska personalnedskärningar som drivits på av den nya teknologin menar vissa experter att det är under 2026 arbetsmarknaden på riktigt kommer få känna effekterna av AI.
“Vi ser en potentiell tillväxtökning på upp till 0,8 procent under de kommande åren, men det slår mot arbetsmarknaden som en tsunami, och de flesta länder och de flesta företag är inte förberedda på det”, förklarade Kristalina Georgieva, chefsdirektör på International Monetary Fund, för CNBC angående att AI väntas bli en stor förutsättning för ekonomisk tillväxt under året.
Läs mer: Jobbet alla undviker – trots en månadslön på 56 000 kronor
Bland anställda har oron för att ersättas av AI ökat lavinartat, från 28 procent 2024 till 40 procent 2026, enligt Mercer’s Global Talent Trends 2026-rapporten som tillfrågat 12 000 personer runt om i världen. Vidare visar rapporten att 62 procent av anställda tycker att ledare underskattar den emotionella och psykologiska påverkan AI har.
“Oro kring AI kommer att gå från ett lågt bakgrundsbrus till ett högljutt dån i år”, uttrycker sig analytiker på Deutsche Bank enligt CNBC.
AI inte enda anledningen till jobbförluster
Samtidigt menar analytikerna att de rön som skyller exempelvis Amazons, Lufthansas och Salesforces stora personella nedskärningar på enbart AI ska tas med en nypa salt. En undersökning från Yale rapporterade nämligen i oktober 2025 att andelen anställda i olika arbeten inte hade förändrats speciellt mycket sedan ChatGPT lanserades år 2022.
“Jag skulle hävda att de där 50 000 jobbförlusterna inte drivs av AI, utan helt enkelt av den allmänna osäkerheten på marknaden. Det är för tidigt att koppla dem till AI”, säger Sander van’t Noordende, vd för Randstad till CNBC.
Läs mer: Miljardärens varning: Vi är berusade av AI-tillväxt
Läget i Sverige
I en artikel från Arbetsvärlden konstateras liknande oro bland svenska anställda för AI:s framfart: fyra av tio tillfrågade säger att ”minst hälften” av deras uppgifter kommer att utföras av AI inom fem år.
“Förändringarna står inför dörren. Vi märker att många företag är ivriga och kanske till och med stressade inför utvecklingen, och det gäller även anställda”, konstaterar Unionens chefekonom Tobias Brännemo i artikeln.
Läs mer: Varslen minskar men inte långtidsarbetslösheten
Vidare pekar Patrik Joyce, chefsekonom på Almega, på att det saknas undersökningar som visar på att arbetstillfällen har försvunnit i Sverige.
“Ännu har vi inte sett någon negativ sysselsättningseffekt av AI. De branscher som är mest exponerade mot AI anställer faktiskt fler”, säger Almegas chefekonom till Arbetsvärlden och fortsätter:
“De jobb som riskerar att ersättas är enklare administrativa jobb och medelkvalificerade arbeten som inte kräver väldigt långa utbildningar. Har man en riktigt lång utbildning är man svårare att ersätta. Men samtidigt är det så att vi inte vet vad AI kan göra i framtiden”, säger Patrick Joyce.
