EU vill tvinga fram siffror på AI-jättarnas el- och vattennota

EU-kommissionen arbetar med ett gemensamt system för att betygsätta datacenter efter bland annat energi- och vattenförbrukning. Målet är att göra det möjligt att jämföra anläggningar och pressa fram effektivare teknik.

EU samlar redan in uppgifter om energianvändning och vattenavtryck från stora datacenter, och vill nu utveckla den datan till att bland annat väga in energiprestanda, vattenåtgång, förnybar energi och hur spillvärme tas till vara.

Skala A-G

Planen är att det ska landa i ett system där datacenter ska bedömas efter bland annat energieffektivitet och vattenanvändning i en skala A-G.

Utvecklingen är högst relevant för Sverige. Svenska kraftnät uppger att ansökningar om stora elanslutningar har ökat kraftigt. Av totalt nära 25 000 megawatt i myndighetens ansökningskö står datacenter för nästan 7 000 megawatt.

Svenska kraftnät räknar samtidigt med kraftigt ökande elanvändning framöver, där digitaliseringen är en av drivkrafterna tillsammans med industrins elektrifiering och transportsektorn.