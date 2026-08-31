EU vill synliggöra AI-boomens dolda nota. Datacentren slukar el och vatten, och nu vill unionen ranka dem på en skala.
EU vill tvinga fram siffror på AI-jättarnas el- och vattennota
Den explosionsartade utbyggnaden där datacenter när AI-tjänster kräver allt mer datorkraft har fått Bryssel att vilja ha en gemensam europeisk märkning.
EU-kommissionen arbetar med ett gemensamt system för att betygsätta datacenter efter bland annat energi- och vattenförbrukning. Målet är att göra det möjligt att jämföra anläggningar och pressa fram effektivare teknik.
EU samlar redan in uppgifter om energianvändning och vattenavtryck från stora datacenter, och vill nu utveckla den datan till att bland annat väga in energiprestanda, vattenåtgång, förnybar energi och hur spillvärme tas till vara.
Skala A-G
Planen är att det ska landa i ett system där datacenter ska bedömas efter bland annat energieffektivitet och vattenanvändning i en skala A-G.
Utvecklingen är högst relevant för Sverige. Svenska kraftnät uppger att ansökningar om stora elanslutningar har ökat kraftigt. Av totalt nära 25 000 megawatt i myndighetens ansökningskö står datacenter för nästan 7 000 megawatt.
Svenska kraftnät räknar samtidigt med kraftigt ökande elanvändning framöver, där digitaliseringen är en av drivkrafterna tillsammans med industrins elektrifiering och transportsektorn.
Saknar nationell strategi
Sedan 1 juli 2025 måste svenska datacenter med minst 500 kW installerad IT-effekt rapportera uppgifter om sin energiprestanda till EU:s gemensamma databas. Rapporteringen omfattar bland annat uppgifter som ska användas för EU:s framtida hållbarhetsbedömning, enligt Energimyndigheten.
Sverige saknar en nationell strategi för datacenter, men frågan är på agendan.
”Vi jobbar med det just nu”, säger statsminister Ulf Kristersson (M) till SVT.
Vatten också stor fråga
Den andra stora frågan är vatten.
I Frankrike, som La Tribune lyfter fram, använde datacenter ut 575 000 kubikmeter vatten under 2024. Den nationella siffran är relativt liten, men problemen kan bli betydligt större lokalt när stora anläggningar koncentreras till samma område. Stora serverhallar kan behöva miljontals liter färskvatten om dagen för kylning.
EU-kommissionens underlag uppskattar att datacenter inom EU använde omkring 76 miljarder liter vatten under 2025. Vattenförbrukningen väntas öka när AI och molntjänster växer, om inte effektivare eller vattenfria kylsystem byggs ut.
Problemet är framför allt lokalt, och vid kriser. En enskild serverhall kan konkurrera om samma vatten som hushåll, jordbruk och annan industri – särskilt under torka.
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