Det som en gång kallades Europas östblock har blivit en oväntat tung maktfaktor för unionens cyberförsvar, med länder som Rumänien, Polen och Slovakien i täten.
Antivirus från Bukarest – så blev Östeuropa Europas cyberförsvar
I Bukarest har Bitdefender vuxit från ett rumänskt teknikbolag till en global cybersäkerhetsaktör. I Bratislava har ESET sitt huvudkontor och sin centrala produktutveckling.
”Cyberhot korsar gränser på några sekunder. Europa måste kunna agera lika snabbt”, säger Juhan Lepassaar, chef för EU cybersäkerhetsmyndighet ENISA.
”Cyberberoenden inom Europas kritiska infrastruktur är vår verklighet.”
Saknas arbetskraft
Ett problem är brist på arbetskraft. ENISA uppskattar att Europa saknar hundratusentals cybersäkerhetsexperter.
Efterfrågan på cybersäkerhetskompetens har vuxit snabbast i Polen och Rumänien. Microsofts analys av LinkedIn-data visade en ökning på 36 procent i Polen och 31 procent i Rumänien på bara ett år.
Det är en brist som blivit allt mer strategisk. När EU skärper kraven på cybersäkerhet krävs fler människor som faktiskt kan bygga och försvara systemen.
”Den framtida säkerheten i vår digitala värld kommer i hög grad att bero på vår förmåga att utveckla en effektiv och tillräcklig cybersäkerhetsstyrka”, säger Lepassaar.
Vill ha europeisk digital suveränitet
Europeiska företag vill veta att deras data är skyddade, men de vill också veta vem som kontrollerar tekniken bakom skyddet.
Bitdefender, med huvudkontor i Bukarest, lanserade nyligen ett program för europeisk digital suveränitet. Bolaget beskriver hur företag nu ser över sina cybersäkerhetsleverantörer när frågor om geopolitik och kontroll över data blir allt viktigare.
”Verklig suveränitet kräver säker infrastruktur, beprövad cybersäkerhet och förtroende för att kritisk teknik, data och verksamhet förblir underställda europeiska lagar”, säger Julien Levrard, CISO på OVHcloud, som samarbetar med Bitdefender.
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