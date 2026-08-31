Antivirus från Bukarest – så blev Östeuropa Europas cyberförsvar

”Cyberhot korsar gränser på några sekunder. Europa måste kunna agera lika snabbt”, säger Juhan Lepassaar, chef för EU cybersäkerhetsmyndighet ENISA.

”Cyberberoenden inom Europas kritiska infrastruktur är vår verklighet.”

Saknas arbetskraft

Ett problem är brist på arbetskraft. ENISA uppskattar att Europa saknar hundratusentals cybersäkerhetsexperter.

Efterfrågan på cybersäkerhetskompetens har vuxit snabbast i Polen och Rumänien. Microsofts analys av LinkedIn-data visade en ökning på 36 procent i Polen och 31 procent i Rumänien på bara ett år.

Det är en brist som blivit allt mer strategisk. När EU skärper kraven på cybersäkerhet krävs fler människor som faktiskt kan bygga och försvara systemen.

”Den framtida säkerheten i vår digitala värld kommer i hög grad att bero på vår förmåga att utveckla en effektiv och tillräcklig cybersäkerhetsstyrka”, säger Lepassaar.