Datacenter byggs för fullt för att möta behovet i AI-utvecklingen. Det har blivit en attraktiv möjlighet för investerare.
Nya datacenter får investerare att gå i spinn
Den kraftigt växande efterfrågan på AI-tjänster utlöser nu en våg av miljardaffärer inom den amerikanska datacentersektorn.
Flera av landets största utvecklare och operatörer förbereder försäljningar av majoritetsandelar till ett sammanlagt värde på tiotals miljarder dollar.
Enligt personer med insyn arbetar investmentbanker med att hitta köpare till bolag som DataBank, EdgeCore Digital Infrastructure, Netrality Data Centers och Edged.
Mycket stort intresse
Intresset är stort från riskkapitalbolag som vill investera i den fysiska infrastrukturen bakom artificiell intelligens.
Den största pågående affären gäller Dallasbaserade DataBank, där en försäljning av en majoritetsandel kan värdera bolaget till uppemot 25 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.
Företaget ägs i dag av ett konsortium lett av DigitalBridge tillsammans med bland andra Swiss Life, EDF Invest och AustralianSuper.
Utvecklingen följer ett rekordår för sektorn. Under 2025 uppgick värdet på företagsförvärv inom datacenter till omkring 50 miljarder dollar, mer än en fördubbling jämfört med året innan.
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Brist på kompetens och material
Den snabba AI-utbyggnaden har samtidigt gjort det allt dyrare att bygga nya datacenter. Brist på elektriker, rörmokare, gasturbiner och avancerade halvledare har pressat upp kostnaderna.
Nvidia har uppskattat att ett datacenter med en gigawatts datorkapacitet snart kan kosta mellan 80 och 100 miljarder dollar att uppföra.
För många operatörer har de stigande kostnaderna gjort det nödvändigt att ta in kapitalstarka ägare för att finansiera fortsatt expansion.
Samtidigt lockas investerare av den stora efterfrågan på serverkapacitet från teknikbolag som utvecklar AI-modeller.
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Domineras av stora aktörer
Tillgången till el har blivit en avgörande faktor vid värderingen av datacenter.
Köpare granskar inte bara anläggningarnas kapacitet utan även möjligheten att säkra framtida elförsörjning, samtidigt som förseningar och kostnadsökningar kan påverka villkoren i affärerna.
Marknaden domineras alltmer av stora infrastrukturfonder och riskkapitalbolag.
BlackRock-ledda investerare har exempelvis köpt Aligned Data Centers i en affär värd omkring 40 miljarder dollar, medan Blackstone tidigare förvärvat både QTS och AirTrunk.
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