Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nya datacenter får investerare att gå i spinn

datacenter
Datacenter, här i Frankfurt i Tyskland, har blivit en allt större del av ekonomin. (Foto: Michael Probst/AP/TT).

Datacenter byggs för fullt för att möta behovet i AI-utvecklingen. Det har blivit en attraktiv möjlighet för investerare.

Den kraftigt växande efterfrågan på AI-tjänster utlöser nu en våg av miljardaffärer inom den amerikanska datacentersektorn.

Flera av landets största utvecklare och operatörer förbereder försäljningar av majoritetsandelar till ett sammanlagt värde på tiotals miljarder dollar.

Enligt personer med insyn arbetar investmentbanker med att hitta köpare till bolag som DataBank, EdgeCore Digital Infrastructure, Netrality Data Centers och Edged.

Mycket stort intresse

Intresset är stort från riskkapitalbolag som vill investera i den fysiska infrastrukturen bakom artificiell intelligens.

Den största pågående affären gäller Dallasbaserade DataBank, där en försäljning av en majoritetsandel kan värdera bolaget till uppemot 25 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Företaget ägs i dag av ett konsortium lett av DigitalBridge tillsammans med bland andra Swiss Life, EDF Invest och AustralianSuper.

Utvecklingen följer ett rekordår för sektorn. Under 2025 uppgick värdet på företagsförvärv inom datacenter till omkring 50 miljarder dollar, mer än en fördubbling jämfört med året innan.

Läs mer: Oväntad stridsfråga kan avgöra senatsval: ”Kommer upp konstant”. Realtid

Brist på kompetens och material

Den snabba AI-utbyggnaden har samtidigt gjort det allt dyrare att bygga nya datacenter. Brist på elektriker, rörmokare, gasturbiner och avancerade halvledare har pressat upp kostnaderna.

Nvidia har uppskattat att ett datacenter med en gigawatts datorkapacitet snart kan kosta mellan 80 och 100 miljarder dollar att uppföra.

För många operatörer har de stigande kostnaderna gjort det nödvändigt att ta in kapitalstarka ägare för att finansiera fortsatt expansion.

Samtidigt lockas investerare av den stora efterfrågan på serverkapacitet från teknikbolag som utvecklar AI-modeller.

Läs mer: Bäst före 2029? Utgångsdatum gäckar AI-ekonomin. Realtid

Domineras av stora aktörer

Tillgången till el har blivit en avgörande faktor vid värderingen av datacenter.

Köpare granskar inte bara anläggningarnas kapacitet utan även möjligheten att säkra framtida elförsörjning, samtidigt som förseningar och kostnadsökningar kan påverka villkoren i affärerna.

Marknaden domineras alltmer av stora infrastrukturfonder och riskkapitalbolag.

BlackRock-ledda investerare har exempelvis köpt Aligned Data Centers i en affär värd omkring 40 miljarder dollar, medan Blackstone tidigare förvärvat både QTS och AirTrunk.

Läs mer: Bankerna gör jättevinster – tack vare SpaceX. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Mest lästa i kategorin