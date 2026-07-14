Nya datacenter får investerare att gå i spinn

Enligt personer med insyn arbetar investmentbanker med att hitta köpare till bolag som DataBank, EdgeCore Digital Infrastructure, Netrality Data Centers och Edged.

Mycket stort intresse

Intresset är stort från riskkapitalbolag som vill investera i den fysiska infrastrukturen bakom artificiell intelligens.

Den största pågående affären gäller Dallasbaserade DataBank, där en försäljning av en majoritetsandel kan värdera bolaget till uppemot 25 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Företaget ägs i dag av ett konsortium lett av DigitalBridge tillsammans med bland andra Swiss Life, EDF Invest och AustralianSuper.

Utvecklingen följer ett rekordår för sektorn. Under 2025 uppgick värdet på företagsförvärv inom datacenter till omkring 50 miljarder dollar, mer än en fördubbling jämfört med året innan.

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