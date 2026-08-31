Här är aktierna miljonärerna köpte när börsen föll elva dagar i rad

”Det sägs att sommarbörsen är svag och uttrycket ’Sell in May’ har vi alla hört, men i år blev det precis tvärtom”, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose.

Hittills i år har bara mars stängt på minus. Ett börsår med enbart en negativ månad har enligt Montrose aldrig inträffat. Närmast ligger 1988 och 1996, då två månader slutade på rött.

Elva minusdagar skrämde inte köparna

Styrkan i index dolde en historiskt seg svacka. Under augusti föll börsen elva dagar i rad, den längsta nedgångssviten på decennier. Marknadsstrategen Erik Hansén pekade mitt under sviten på att den historiska nedgångssviten snarare kunde vara ett köpläge. I 75 procent av liknande fall sedan 1996 stod börsen högre några veckor senare.

Montroses kunder agerade efter samma logik. ”Det är precis i detta marknadsklimat som våra miljonärer trivs bäst. De har som vanligt utnyttjat volatiliteten för taktiska dippköp i samband med kraftiga kursfall”, säger Nicklas Andersson.