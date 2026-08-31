Stockholmsbörsen steg 2,6 procent i augusti och sommaren blev den starkaste sedan 2020. Samtidigt utnyttjade Montroses förmögna kunder kursrasen i AstraZeneca och Klarna till taktiska dippköp, visar plattformens månadsstatistik.
Här är aktierna miljonärerna köpte när börsen föll elva dagar i rad
Uppgången i augusti är på väg att bli årets sjunde positiva börsmånad, och räknas hela sommaren in landar plusset på 6 procent. Det gör sommaren 2026 till den starkaste sedan 2020, enligt investeringsplattformen Montrose månadsstatistik över kundernas affärer.
”Det sägs att sommarbörsen är svag och uttrycket ’Sell in May’ har vi alla hört, men i år blev det precis tvärtom”, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose.
Hittills i år har bara mars stängt på minus. Ett börsår med enbart en negativ månad har enligt Montrose aldrig inträffat. Närmast ligger 1988 och 1996, då två månader slutade på rött.
Elva minusdagar skrämde inte köparna
Styrkan i index dolde en historiskt seg svacka. Under augusti föll börsen elva dagar i rad, den längsta nedgångssviten på decennier. Marknadsstrategen Erik Hansén pekade mitt under sviten på att den historiska nedgångssviten snarare kunde vara ett köpläge. I 75 procent av liknande fall sedan 1996 stod börsen högre några veckor senare.
Montroses kunder agerade efter samma logik. ”Det är precis i detta marknadsklimat som våra miljonärer trivs bäst. De har som vanligt utnyttjat volatiliteten för taktiska dippköp i samband med kraftiga kursfall”, säger Nicklas Andersson.
Dippköpte AstraZeneca efter fusionsuppgifterna
Tydligast syntes mönstret i AstraZeneca, som redan innan sviten inleddes rasade 7 procent efter uppgifter om ett möjligt samgående med Bristol Myers Squibb, en affär som skulle skapa ett bolag värt närmare 400 miljarder dollar (cirka 3 800 miljarder kronor). Aktien är ett av de största innehaven i svenska fonder, vilket gör kursrörelsen kännbar långt utanför de egna depåerna.
”Ryktet fick aktien att rasa, vilket gjorde att våra kunder snabbt letade sig till köpknappen”, säger Andersson, som bedömer att många såg fallet som ett köptillfälle i ett stabilt kvalitetsbolag.
Klarna mest nettoköpt under raset
Även Klarna lockade fyndjägare. Aktien backade 22,9 procent på rapportdagen sedan bolaget sänkt prognoserna för helåret, tyngt av sviktande konsumentförtroende i Tyskland. Det blev den näst sämsta börsdagen sedan noteringen i fjol. På Montroses plattform blev Klarna ändå den mest nettoköpta aktien under fallet.
Nvidia stod för månadens motsatta rörelse. Efter en svag sommar för aktien levererade halvledarjätten en intäktstillväxt på 106 procent och omsatte 96,2 miljarder dollar, drygt 900 miljarder kronor, på ett enda kvartal, trots frågetecken kring bolagets växande leverantörsåtaganden.
Mest köpta aktierna i augusti
Så här ser topplistan ut över de mest köpta aktierna och ETF:erna bland Montroses kunder i augusti:
- AstraZeneca
- Klarna
- Montrose Global Monthly Dividend ETF
- Cynca Nordic
- NVIDIA
- Montrose Global Leverage 125 ETF
- Millicom
- L&G Global Quality Dividends ETF
- Latour
- Axfood
Nvidia guidade dessutom för cirka 108 miljarder dollar, över 1 000 miljarder kronor, för innevarande kvartal. ”Det cementerade riskviljan på marknaden och gav investerarna råg i ryggen”, säger Nicklas Andersson.