OpenAI:s anställda: Det här företaget får oss att åldras snabbare

Thibault Sottiaux, ingenjörsansvarig för OpenAI Codex, skrev på X att några veckor på OpenAI kan kännas som flera år på andra företag, sett till hur mycket som hinns med.

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Han skämtade samtidigt om hur snabbt man kan åldras under några intensiva dagar.

Inlägget hade på fredagsmorgonen visats mer än 950 000 gånger, skriver Business Insider.

Skämtet kom efter flera dagars diskussioner på nätet om Sottiauxs utseende i en intervju i podcasten Matthew Berman.

Användare jämförde bilder från intervjun med hans profilbild på LinkedIn och noterade vad de uppfattade som en tydlig förändring.

En användare skämtade om att OpenAI hade ersatt Sottiaux med ”TIBO-3000”, en påhittad robotversion av honom. Andra spekulerade skämtsamt i att han inte hade sovit på flera månader.

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