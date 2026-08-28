När Thibault Sottiaux var med i en podcast tyckte en del att han såg betydligt äldre ut än vanligt. Det spred sig snabbt på nätet.
OpenAI:s anställda: Det här företaget får oss att åldras snabbare
Ett skämt från en OpenAI-forskare om det höga arbetstempot på AI-bolaget har blivit en mindre trend på sociala medier.
Flera kollegor har publicerat bilder på sig själva före och efter tiden på företaget.
Thibault Sottiaux, ingenjörsansvarig för OpenAI Codex, skrev på X att några veckor på OpenAI kan kännas som flera år på andra företag, sett till hur mycket som hinns med.
Nästan en miljon visningar
Han skämtade samtidigt om hur snabbt man kan åldras under några intensiva dagar.
Inlägget hade på fredagsmorgonen visats mer än 950 000 gånger, skriver Business Insider.
Tibo (@thsottiaux) on X
A few weeks at OpenAI feel like years at other companies in terms of how much gets done. Crazy how much you can age in a few days
Skämtet kom efter flera dagars diskussioner på nätet om Sottiauxs utseende i en intervju i podcasten Matthew Berman.
Användare jämförde bilder från intervjun med hans profilbild på LinkedIn och noterade vad de uppfattade som en tydlig förändring.
En användare skämtade om att OpenAI hade ersatt Sottiaux med ”TIBO-3000”, en påhittad robotversion av honom. Andra spekulerade skämtsamt i att han inte hade sovit på flera månader.
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Blev en trend
Efter Sottiauxs inlägg började även andra OpenAI-anställda dela egna före- och efterbilder. Bilderna visar bland annat förändrade frisyrer och andra skämtsamma tecken på hur arbetet på bolaget skulle ha påverkat dem.
Enligt experter speglar dessa inlägg den bild av företaget som ofta förekommer i teknikbranschen: ett extremt snabbt arbetstempo där forskare och ingenjörer arbetar med att utveckla nya AI-system i hög takt.
OpenAI har under de senaste åren vuxit snabbt och befinner sig i en intensiv konkurrens med andra teknik- och AI-bolag om både talanger och tekniska genombrott.
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