Krav i EU: Måste spara hundratals miljarder

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tog på torsdagen emot kollegorna från Österrike, Danmark och Finland i Berlin och hade med sig Sverige och Nederländerna digitalt. I ett gemensamt uttalande efteråt lägger man fram sina krav på budgeten för 2028–34.

”Långtidsbudgeten kommer att öka för att hantera våra strategiska prioriteter, men den kan bara göra det i moderat takt. För att nå en acceptabel landningsplats behöver kommissionens förslag på nästan 2 biljoner euro minskas med flera hundratals miljarder”, skriver länderna.

I uttalandet ges samtidigt stöd till att avsluta förhandlingarna redan i år.