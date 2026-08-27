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Politik

Krav i EU: Måste spara hundratals miljarder

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz på presskonferensen efter torsdagens möte med Finland, Danmark, Österrike, Sverige och Nederländerna i Berlin.
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz på presskonferensen efter torsdagens möte med Finland, Danmark, Österrike, Sverige och Nederländerna i Berlin. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tog på torsdagen emot kollegorna från Österrike, Danmark och Finland i Berlin och hade med sig Sverige och Nederländerna digitalt. I ett gemensamt uttalande efteråt lägger man fram sina krav på budgeten för 2028–34.

Hundratals miljarder euro måste bort från EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget, kräver Tyskland, Sverige och fyra andra budgethökar.

Men man säger ändå ja till en ökning – och vill ha allt klart redan i år.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tog på torsdagen emot kollegorna från Österrike, Danmark och Finland i Berlin och hade med sig Sverige och Nederländerna digitalt. I ett gemensamt uttalande efteråt lägger man fram sina krav på budgeten för 2028–34.

”Långtidsbudgeten kommer att öka för att hantera våra strategiska prioriteter, men den kan bara göra det i moderat takt. För att nå en acceptabel landningsplats behöver kommissionens förslag på nästan 2 biljoner euro minskas med flera hundratals miljarder”, skriver länderna.

I uttalandet ges samtidigt stöd till att avsluta förhandlingarna redan i år.

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