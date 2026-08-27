Krav i EU: Måste spara hundratals miljarder
Hundratals miljarder euro måste bort från EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget, kräver Tyskland, Sverige och fyra andra budgethökar.
Men man säger ändå ja till en ökning – och vill ha allt klart redan i år.
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tog på torsdagen emot kollegorna från Österrike, Danmark och Finland i Berlin och hade med sig Sverige och Nederländerna digitalt. I ett gemensamt uttalande efteråt lägger man fram sina krav på budgeten för 2028–34.
”Långtidsbudgeten kommer att öka för att hantera våra strategiska prioriteter, men den kan bara göra det i moderat takt. För att nå en acceptabel landningsplats behöver kommissionens förslag på nästan 2 biljoner euro minskas med flera hundratals miljarder”, skriver länderna.
I uttalandet ges samtidigt stöd till att avsluta förhandlingarna redan i år.