AI-experten: "Sjukvårdsdata kan inte ligga hos amerikanska techbolag"

Driften sker antingen i suveränt europeiskt moln eller på företagets egna servrar. Danska mjukvarubolaget Trifork, med 1 102 anställda i 16 länder, är först ut som implementationspartner, framgår av bolagens pressmeddelande.

”Europeiska företag behöver tillgång till världens bästa AI-modeller utan att bli beroende av en enda leverantör”, säger Cortis vd och medgrundare Andreas Cleve i pressmeddelandet.

DCAI bygger samtidigt ut Gefion med Nvidias Blackwell B300 för att göra superdatorn till en nationell inferensplattform för Danmark och Norden.

”Gefion byggdes för att stärka Europas AI-förmåga. Corti Models visar hur suverän AI-infrastruktur kan omsättas i praktiska lösningar som skapar verkligt värde för näringsliv och samhälle”, säger DCAI:s vd Martin Svensson.

Jurisdiktionen är hela poängen

Cleve drev tesen redan förra hösten. Europeisk sjukvårdsdata kan inte ligga hos amerikanska molnleverantörer, eftersom amerikansk lag följer med datan.

”Inget av det här går att göra i dag, eftersom majoriteten av alla AI-tillämpningar körs på OpenAI, Anthropic eller Gemini, och det är alla amerikanska bolag som USA hävdar jurisdiktion över”, sa han till Fortune i september 2025.

Han tror däremot inte att de amerikanska jättarna sväljer hela sjukvården. Branschen består av för många smala nischer, från journalföring hos allmänläkare till akutmottagningar och tandvårdsfakturering, för att passa deras affärsmodell.