Danska Corti startade den 20 augusti en egen AI-plattform på den danska superdatorn Gefion. Målet är att europeiska sjukhus och företag ska kunna använda världens bästa AI-modeller utan att patientdata hamnar under amerikansk jurisdiktion.
AI-experten: "Sjukvårdsdata kan inte ligga hos amerikanska techbolag"
Tjänsten heter Corti Models och byggs tillsammans med Danish Centre for AI Innovation, DCAI, som äger och driver Gefion. Kunderna får ett gränssnitt som är kompatibelt med OpenAI:s och kan därmed byta modell utan att skriva om sina system.
Driften sker antingen i suveränt europeiskt moln eller på företagets egna servrar. Danska mjukvarubolaget Trifork, med 1 102 anställda i 16 länder, är först ut som implementationspartner, framgår av bolagens pressmeddelande.
”Europeiska företag behöver tillgång till världens bästa AI-modeller utan att bli beroende av en enda leverantör”, säger Cortis vd och medgrundare Andreas Cleve i pressmeddelandet.
DCAI bygger samtidigt ut Gefion med Nvidias Blackwell B300 för att göra superdatorn till en nationell inferensplattform för Danmark och Norden.
”Gefion byggdes för att stärka Europas AI-förmåga. Corti Models visar hur suverän AI-infrastruktur kan omsättas i praktiska lösningar som skapar verkligt värde för näringsliv och samhälle”, säger DCAI:s vd Martin Svensson.
Jurisdiktionen är hela poängen
Cleve drev tesen redan förra hösten. Europeisk sjukvårdsdata kan inte ligga hos amerikanska molnleverantörer, eftersom amerikansk lag följer med datan.
”Inget av det här går att göra i dag, eftersom majoriteten av alla AI-tillämpningar körs på OpenAI, Anthropic eller Gemini, och det är alla amerikanska bolag som USA hävdar jurisdiktion över”, sa han till Fortune i september 2025.
Han tror däremot inte att de amerikanska jättarna sväljer hela sjukvården. Branschen består av för många smala nischer, från journalföring hos allmänläkare till akutmottagningar och tandvårdsfakturering, för att passa deras affärsmodell.
Svensk sjukvård sitter i samma knipa
Frågan är minst lika akut på svensk mark. Amerikanska bolag kontrollerar över 80 procent av EU:s molninfrastruktur, och 94 procent av svenska kommuner har samhällskritiska system för bland annat sjukvård där.
Exempelvis valde Nederländernas centralbank valde bort amerikanska molntjänster i maj till förmån för tyska Schwarz Digits.
Bland nordiska bolag uppger 74 procent att de omprövar sina teknikval utifrån digital suveränitet. Svenska Evroc lanserade i mars en egen AI-plattform med samma löfte, och franska Mistral bygger vidare på öppna modeller som kunderna kan drifta själva. EU sjösatte i sin tur ett eget teknikpaket i juli med moln- och AI-regler.
Efterfrågan finns. Svenska bolags AI-utgifter inom hälsa och sjukvård steg 690 procent under första kvartalet 2026 jämfört med året innan.
Jobben stannar inte av sig själva
Cleve har samtidigt drivit en industripolitisk linje som handlar mindre om forskningsanslag och mer om villkoren runt bolagen.
”Vi måste fundera på hur vi reglerar arbetsmarknaden och skattepolitiken, så att vi kan behålla fler av de jobb som skapas här hemma”, sa han på Dansk Industris konferens AI for Alle förra året.
Börsen får vänta
Någon notering blir det inte i år. Corti ska till börsen ”vid någon tidpunkt”, men inte 2026, sa Cleve till CNBC i slutet av december, med motiveringen att den privata kapitalmarknaden fortfarande är tillräckligt attraktiv.
Bolaget grundades 2016 i Köpenhamn av Cleve och Lars Maaløe och har tagit in runt 700 miljoner danska kronor, bland annat 27 miljoner dollar i en A-runda 2021 och 60 miljoner dollar i en B-runda 2023.
Corti uppger själva att tekniken används i sjukvård för över 100 miljoner patienter om året, bland annat inom brittiska NHS.