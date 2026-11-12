Nvidia: Ny otrohetsaffär avslöjad – Huang på väg ut

Ny otrohetsaffär för Huang

Jensen Huangs pokerhand förbättrades inte direkt av att New York Times sent onsdag kväll, med hänvisning till fem källor, avslöjade att Nvidia-vd:n haft ytterligare en relation vid sidan av äktenskapet.

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Det handlar om en centralt placerad kvinna inom Nvidia som ska ha rapporterat direkt till Huang.

Det styrelsen nu väntas göra är att låta Nvidias finansdirektör Colette Kress ta över som tillförordnad vd samtidigt som man letar en permanent ersättare till Huang.

Colette Kress anställdes av Nvidia 2013 och hade dessförinnan bland annat arbetat 13 år hos Microsoft.

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Två interna lösningar

Semafor rapporterar med hänvisning till källor att Nvidias styrelse är positiv till att låta Kress leda bolaget.

Ett annat namn har seglat upp under namnet. Gissningssajterna Polymarket och Kalshi håller Ian Buck som favorit till jobbet.

Buck är chef för hyperskaliga system och högpresterande databehandling på Nvidia, enligt Bloomberg, och även skapare av ”Cuda”, den mjukvara som håller kunderna kvar vid Nvidias chip.

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Those were the days. Jensen Huang på krog med Alice Huang. Nu väntas Nvidia-grundaren få lämna sitt företag. En tillförordnad vd är på ingång. (Foto: AP/TT)

”Påverkar Nvidia i Kina”

Osäkerheten kring ett ledarskifte är dock stor inom Nvidia och på marknaden.

”Det råder osäkerhet kring vad Huangs avgång skulle betyda för Nvidias affärsplaner, särskilt i Kina, och huruvida en ny ledare skulle kunna genomföra Huangs bredare strategiska vision”, säger Char Chanana, chefsstrateg vid Saxo, hos Reuters.

Nvidia och Jensen Huang är naturligtvis även politiskt högvilt i dessa dagar. Demokraternas senatorer Chris Coons och Elizabeth Warren har begärt att regeringen bevarar all dokumentation och kommunikation som rör Nvidias export av avancerade AI-chip till Kina.

I ett brev till handelsminister Howard Lutnick, utrikesminister Marco Rubio och Vita husets nya stabschef Stephen Miller skriver Coons och Warren att deras begäran följer ”ny rapportering om att högt uppsatta beslutsfattare varit medvetna om underrättelseuppgifter” samt att Jensen Huang varit ”föremål för en misstänkt kinesisk underrättelseoperation”.

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