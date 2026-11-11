Efter hackerattacken: Tre fabriker står fortfarande stilla

Lördag kväll upptäckte koncernen att ett intrång skett och måndag stoppades all produktion på de tre orter där Kinnarp har fabriker – Kinnarp söder om Falköping samt Skillingaryd och Jönköping.

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Oklart när fabrikerna är i gång

Produktionen ligger fortfarande nere och det är oklart när fabrikerna kommer i gång igen.

”Vår IT-avdelning har jobbat dygnet runt för att minimera skador och säkerställa att det inte spridits vidare”, säger Ann Cederwall, marknadsdirektör på Kinnarps, hos SVT.

”När vi upptäckte dataintrånget agerade vi omedelbart och stängde ner våra system för att isolera och minimera skadan”, tillägger Cederwall.

I Sverige har Kinnarp produktion på tre orter, där fabriken i Kinnarp är störst med 650 anställda.

”Det är allvarligt, vi är en stor arbetsgivare. Det får givetvis en påverkan på vår produktion eftersom vi är beroende av våra system”, påpekar Ann Cederwall.

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