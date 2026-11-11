Efter hackerattacken mot Kinnarps i helgen, ligger produktionen i tre fabriker fortfarande nere. Det är oklart när man är i gång igen.
Efter hackerattacken: Tre fabriker står fortfarande stilla
Kinnarps-koncernen är en svensk möbel- och kontorsjätte som omsatte 4,0 miljarder kronor senast redovisade verksamhetsår, 2024/2025.
Kinnarps tillverkar framför allt möbler för offentliga miljöer. Storleken på Kinnarps, med huvudkontor i Falköping, har uppenbarligen gjort möbeljätten till ett attraktivt mål för hackare.
Lördag kväll upptäckte koncernen att ett intrång skett och måndag stoppades all produktion på de tre orter där Kinnarp har fabriker – Kinnarp söder om Falköping samt Skillingaryd och Jönköping.
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Oklart när fabrikerna är i gång
Produktionen ligger fortfarande nere och det är oklart när fabrikerna kommer i gång igen.
”Vår IT-avdelning har jobbat dygnet runt för att minimera skador och säkerställa att det inte spridits vidare”, säger Ann Cederwall, marknadsdirektör på Kinnarps, hos SVT.
”När vi upptäckte dataintrånget agerade vi omedelbart och stängde ner våra system för att isolera och minimera skadan”, tillägger Cederwall.
I Sverige har Kinnarp produktion på tre orter, där fabriken i Kinnarp är störst med 650 anställda.
”Det är allvarligt, vi är en stor arbetsgivare. Det får givetvis en påverkan på vår produktion eftersom vi är beroende av våra system”, påpekar Ann Cederwall.
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Går igenom alla enheter
Bolaget har stängt ner sina servrar och går igenom alla enheter för att se vad som hänt och analysera intrånget.
Hackerattacken är polisanmäld men det är fortfarande okänt vem eller vilka som ligger bakom attacken. Inte heller har Kinnarps fått ta emot några krav på pengar eller lösensumma.
Efter hackerattacken ligger även bolagets hemsida nere och alla uppmanas ta kontakt via bolagets växel.
Om företaget brustit i någon del i den egna säkerheten vet man inte än, enligt Ann Cederwall.
”Det är för tidigt att säga om det har brustit någonstans. Men självklart går vi igenom detaljer när något sådant här händer, det finns alltid saker man kan förbättra.”
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Hoppas vara i gång snart
Förhoppningen är att produktionen ska gå för fullt igen senare i veckan. Servrarna är nedstängda och för tillfället går man igenom varje enhet, rapporterar SR.
Ambitionen är att kunna starta produktionen igen i slutet av denna vecka, är det preliminära beskedet från Kinnarps.
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