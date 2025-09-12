Efter chefens larm: "Håll tyst annars stämmer vi dig"

Det handlar om tunnelbanebygget i Stockholm och närmare bestämt delen vid Gullmarsplan.

I somras slog Johan Wester, platschef där, larm om problem i projektet, skriver Byggindustrin.

Ett par veckor efter att han kontaktat beställaren Nya tunnelbanan om sina farhågor och de problem han upptäckt, fick han brev från OHLA, som är projektets huvudentreprenör.

”Budskapet var ungefär ´håll tyst annars stämmer vi dig´”, säger Johan Wester till Byggindustrin.

”Vilseledande uppgifter”

Brevet från OHLA är skrivet på engelska, men undertecknat av företagets svenska projektchef, Helena Söderberg.

Rubriken är ”Formellt svar angående brott mot avtalssekretess och vilseledande uppgifter” och hänvisar till det mejl som Johan Wester skickade till Mats Johansson, samordnande byggledare hos Nya tunnelbanan 17 juni i år.

I det mejlet beskrev Johan Wester risker kopplade till att man avbrutit arbetet med stålkonstruktionen i ett 70 meter djupt hisschakt.

De arbetena hade i sin tur avbrutit på grund av ett betalningsbråk mellan OHLA och underentreprenören BJ-gruppen.

