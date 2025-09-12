Dagens PS
Efter chefens larm: "Håll tyst annars stämmer vi dig"

Chef ombads hålla tyst efter att ha påpekat problem
T som i ”tyst”. I vart fall om OHLA får som man vill. Nu har man sagt till en platschef i tunnelbanebygget att hålla tyst eller riskera att bli stämd. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

När platschefen larmade om risker vid tunnelbanebygget i Stockholm fick han order från huvudentreprenören att hålla tyst eller bli stämd.

Det handlar om tunnelbanebygget i Stockholm och närmare bestämt delen vid Gullmarsplan.

I somras slog Johan Wester, platschef där, larm om problem i projektet, skriver Byggindustrin.

Ett par veckor efter att han kontaktat beställaren Nya tunnelbanan om sina farhågor och de problem han upptäckt, fick han brev från OHLA, som är projektets huvudentreprenör.

”Budskapet var ungefär ´håll tyst annars stämmer vi dig´”, säger Johan Wester till Byggindustrin.

”Vilseledande uppgifter”

Brevet från OHLA är skrivet på engelska, men undertecknat av företagets svenska projektchef, Helena Söderberg.

Rubriken är ”Formellt svar angående brott mot avtalssekretess och vilseledande uppgifter” och hänvisar till det mejl som Johan Wester skickade till Mats Johansson, samordnande byggledare hos Nya tunnelbanan 17 juni i år.

I det mejlet beskrev Johan Wester risker kopplade till att man avbrutit arbetet med stålkonstruktionen i ett 70 meter djupt hisschakt.

De arbetena hade i sin tur avbrutit på grund av ett betalningsbråk mellan OHLA och underentreprenören BJ-gruppen.

Delar av nya tunnelbanan kräver stora arbeten vid Gullmarsplan, där huvudentreprenören nu hotat en platschef med stämning. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Larmade om provisorium

BJ-gruppen fick lämna arbetsplatsen med kort varsel och tvingades lämna delar av stålkonstruktionen osvetsad och med provisoriska stöd som bara var gjorda för en begränsad tid.

När Johan Wester skrev sitt mejl hade arbetena stått stilla nästan två månader och Wester påpekade att det innebar ”fara för liv och egendom”.

Det får OHLA att nu hävda att Wester gjort sig skyldig till sekretessbrott, bland annat genom att beskriva ”strukturella element och installationer på byggarbetsplatsen”.

OHLA avslutar sitt brev till Johan Wester med en uppmaning att inom tre dagar bekräfta att han förstått sekretesskraven och tänker följa dem framöver.

”Betrakta detta brev som en formell varning. Om liknande agerande sker igen, i någon form – skriftligt, muntligt eller via tredje part – kommer vi att överväga rättsliga åtgärder, inklusive avtalsrättslig prövning, skadeståndsanspråk och domstolsförfarande”, skriver OHLA.

” Blev förvånad”

”Jag blev lika förvånad som vem som helst skulle bli av att få ett sådant mejl”, säger Johan Wester.

OHLA svarade först inte på Byggindustrins frågor, vare sig i mejl eller per telefon, men kom sedan med ett nonsens-svar i en skriftlig kommentar.

”Som huvudentreprenör har vi en överblick som inte de enskilda underentreprenörerna har och kan därför ge våra beställare en samlad bild av projektens framdrift och gemensamt bedöma eventuella risker och besluta om åtgärder”, skriver bolaget.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

