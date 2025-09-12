När platschefen larmade om risker vid tunnelbanebygget i Stockholm fick han order från huvudentreprenören att hålla tyst eller bli stämd.
Efter chefens larm: "Håll tyst annars stämmer vi dig"
Det handlar om tunnelbanebygget i Stockholm och närmare bestämt delen vid Gullmarsplan.
I somras slog Johan Wester, platschef där, larm om problem i projektet, skriver Byggindustrin.
Ett par veckor efter att han kontaktat beställaren Nya tunnelbanan om sina farhågor och de problem han upptäckt, fick han brev från OHLA, som är projektets huvudentreprenör.
”Budskapet var ungefär ´håll tyst annars stämmer vi dig´”, säger Johan Wester till Byggindustrin.
Ny tunnelbana blir en av världens djupaste. Dagens PS
”Vilseledande uppgifter”
Brevet från OHLA är skrivet på engelska, men undertecknat av företagets svenska projektchef, Helena Söderberg.
Rubriken är ”Formellt svar angående brott mot avtalssekretess och vilseledande uppgifter” och hänvisar till det mejl som Johan Wester skickade till Mats Johansson, samordnande byggledare hos Nya tunnelbanan 17 juni i år.
I det mejlet beskrev Johan Wester risker kopplade till att man avbrutit arbetet med stålkonstruktionen i ett 70 meter djupt hisschakt.
De arbetena hade i sin tur avbrutit på grund av ett betalningsbråk mellan OHLA och underentreprenören BJ-gruppen.
Historiskt: Stockholms tunnelbana får sin första station under vatten. Dagens PS
Larmade om provisorium
BJ-gruppen fick lämna arbetsplatsen med kort varsel och tvingades lämna delar av stålkonstruktionen osvetsad och med provisoriska stöd som bara var gjorda för en begränsad tid.
När Johan Wester skrev sitt mejl hade arbetena stått stilla nästan två månader och Wester påpekade att det innebar ”fara för liv och egendom”.
Det får OHLA att nu hävda att Wester gjort sig skyldig till sekretessbrott, bland annat genom att beskriva ”strukturella element och installationer på byggarbetsplatsen”.
OHLA avslutar sitt brev till Johan Wester med en uppmaning att inom tre dagar bekräfta att han förstått sekretesskraven och tänker följa dem framöver.
”Betrakta detta brev som en formell varning. Om liknande agerande sker igen, i någon form – skriftligt, muntligt eller via tredje part – kommer vi att överväga rättsliga åtgärder, inklusive avtalsrättslig prövning, skadeståndsanspråk och domstolsförfarande”, skriver OHLA.
” Blev förvånad”
”Jag blev lika förvånad som vem som helst skulle bli av att få ett sådant mejl”, säger Johan Wester.
OHLA svarade först inte på Byggindustrins frågor, vare sig i mejl eller per telefon, men kom sedan med ett nonsens-svar i en skriftlig kommentar.
”Som huvudentreprenör har vi en överblick som inte de enskilda underentreprenörerna har och kan därför ge våra beställare en samlad bild av projektens framdrift och gemensamt bedöma eventuella risker och besluta om åtgärder”, skriver bolaget.
“Tiden är mogen” – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro. Dagens PS
