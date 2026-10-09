Chefen som höjde ditt HBO-pris tar själv ut 6 miljarder

Så togs besparingarna förra gången

Frågan är var pengarna hämtas, och där finns ett facit. I juli 2022, kort efter att Zaslav tog över, slutade HBO Max producera egna serier i Norden, Nederländerna, Centraleuropa och Turkiet. Det var en del av ett sparpaket på upp till 3 miljarder dollar, rapporterade Filmtopp. Bolaget uppgav samtidigt att engagemanget för marknaderna var oförändrat.

Samma år meddelade Zaslav att HBO Max och Discovery+ skulle slås ihop till en enda tjänst, skrev Realtid.

För svenska kunder gick priset åt andra hållet. Under hans ledning höjdes standardabonnemanget på HBO Max i Sverige från 129 till 149 kronor i höstas, rapporterade Dagens PS. Zaslavs 6 miljarder motsvarar 3,4 miljoner sådana abonnemang i ett år, enligt Dagens PS beräkning.

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PS analys

Vi får alltså inga egna nyproducerade serier i Norden, men får ändå en prishöjning samtidigt som före detta chefen tar ut miljarder. Samtidigt måste kritiken granskas då denna kedja enbart existerar på grund av timingen då den sker.

Zaslav fick inte 6 miljarder kronor av styrelsen i avgångsvederlag, utan han löste in aktier och optioner till budkursen. Det är alltså helt i sin ordning. Beloppet avgjordes när optionerna en gång delades ut, och det är styrelsens beslut som är den intressanta frågan, inte att han löser in dem.

Att priserna just höjdes på HBO-abonnemangen är bara dålig timing.

Viktigare för svenska abonnenter är var de 6 miljarderna dollar om året ska tas ifrån framåt. Bolaget pekar på teknik, avtal och lokaler. Facit från 2022 pekar någon annanstans: då ströks de små marknadernas egna produktioner först, medan priset i Sverige steg.

Den andra utgången är att den nya ägaren gör motsatsen och använder lokala serier som vapen mot Netflix i Europa. Med 80 miljarder dollar i skuld är det den mindre sannolika.

Den som äger ett HBO-abonnemang kan därför räkna med att betala minst lika mycket för ett smalare lokalt utbud framåt. Det avgörs inte av Zaslavs uttag, utan av räntan på skulden.

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