800 miljarder i skuld: Nu kan abonnemangen bli dyrare

Andelen är hög hos Kronofogden

Abonnemangstjänster i sex branscher stod för nästan tolv procent av alla krav hos Kronofogden under 2023 till 2025, fördelade på 431 086 mål. Telekom svarade för omkring 74 procent av fallen och gym för 16 procent, skriver Kronofogden.

Telias vd Patrik Hofbauer sade år 2024 att mobilabonnemangen måste bli dyrare, skrev Realtid.

Det är påslaget ovanpå kostnaden som kostar. Den ursprungliga skulden låg i snitt på 1 777 kronor, medan kravet med ränta och avgifter uppgick till 2 763 kronor, 55 procent högre. För gymkraven var skillnaden ”särskilt stor”, skriver myndigheten: 658 kronor i snitt växte till 1 643, ett påslag på 150 procent, enligt Dagens PS beräkning.

Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, säger följande om utvecklingen:

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När man har många löpande avtal kan det vara lätt att tappa överblicken.

Streamingtjänster stängs av istället

Streaming ingår inte bland granskningens sex tjänsteområden.

”Dessa tjänster stängs av om avgiften inte betalas, och leder sällan till krav hos Kronofogden”, skriver myndigheten.

En dyrare streamingfaktura syns därför inte i statistiken, men tar plats i samma budget som telefonräkningen och gymkortet, som hamnar där.

PS analys

Fitch räknar med 7,8 gånger i skuldsättning i år, mot bolagets mål på tre gånger 2029. Antingen sänks kostnaderna eller höjs priserna, och stabila avhopp talar för det senare. Konsumenter kan fortsatt räkna med fler höjningar på HBO Max.

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