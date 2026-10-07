Paramounts köp av Warner Bros Discovery slutfördes den 7 oktober 2026. Det sammanslagna bolaget Skydance bär en skuld på närmare 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 800 miljarder kronor. För svenska hushåll är frågan vad det gör med månadsavgiften när flera kunder redan sitter hos Kronofogdemyndigheten för andra abonnemang.
800 miljarder i skuld: Nu kan abonnemangen bli dyrare
Dagens PS rapporterade i februari att budkriget om Warner Bros Discovery var över. Nu är affären genomförd. Bolaget lovar besparingar på mer än 6 miljarder dollar om året, motsvarande cirka 60 miljarder kronor, inom tre år. Det vill också få ner nettoskulden till tre gånger det justerade rörelseresultatet 2029, skriver Outlook Business.
Fitch sänkte samtidigt kreditbetyget från BB+ till BB och räknar med 7,8 gånger i år, skriver The Desk.
Prishöjningar har inte kostat kunder
Koncernen äger HBO Max och har över 200 miljoner streamingabonnenter, enligt Skydance. Dagens PS rapporterade i november 2025 att HBO Max höjde standardabonnemanget från 129 till 149 kronor i månaden.
Analytikern Robert Fishman konstaterade då att avhoppen är ovanligt stabila. Netflix uppsägningar hade legat still på 2 procent nästan varje månad. Höjningar kostar alltså bolagen få kunder, men landar bland hushållens fasta utgifter.
Andelen är hög hos Kronofogden
Abonnemangstjänster i sex branscher stod för nästan tolv procent av alla krav hos Kronofogden under 2023 till 2025, fördelade på 431 086 mål. Telekom svarade för omkring 74 procent av fallen och gym för 16 procent, skriver Kronofogden.
Telias vd Patrik Hofbauer sade år 2024 att mobilabonnemangen måste bli dyrare, skrev Realtid.
Det är påslaget ovanpå kostnaden som kostar. Den ursprungliga skulden låg i snitt på 1 777 kronor, medan kravet med ränta och avgifter uppgick till 2 763 kronor, 55 procent högre. För gymkraven var skillnaden ”särskilt stor”, skriver myndigheten: 658 kronor i snitt växte till 1 643, ett påslag på 150 procent, enligt Dagens PS beräkning.
Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, säger följande om utvecklingen:
När man har många löpande avtal kan det vara lätt att tappa överblicken.
Streamingtjänster stängs av istället
Streaming ingår inte bland granskningens sex tjänsteområden.
”Dessa tjänster stängs av om avgiften inte betalas, och leder sällan till krav hos Kronofogden”, skriver myndigheten.
En dyrare streamingfaktura syns därför inte i statistiken, men tar plats i samma budget som telefonräkningen och gymkortet, som hamnar där.
PS analys
Fitch räknar med 7,8 gånger i skuldsättning i år, mot bolagets mål på tre gånger 2029. Antingen sänks kostnaderna eller höjs priserna, och stabila avhopp talar för det senare. Konsumenter kan fortsatt räkna med fler höjningar på HBO Max.
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