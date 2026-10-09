5 000 miljarder i bonus till bankchefer – vore förbjudet i Sverige

Aktierna tilldelades i oktober 2021, och mätperioden på fem år går ut i oktober 2026. Värdet bestäms av aktiekursen och väntas fastställas senare i oktober. Ett tjugotal chefer omfattas, skriver Qz.

Dagens PS rapporterade 2024 att de svenska bankchefernas löner är småpotatis jämfört med de i USA. Skillnaden återfinns inte bara i lönekuvertet, utan även i vad lagen tillåter.

Otillåten för banker, men tillåten för andra bolag

Skillnaden syns i hur Solomons ersättning är byggd. Hans fasta årslön är 2 miljoner dollar, och av fjolårets totala 47 miljoner var 45 miljoner rörliga: kontanter, prestationsaktier och vinstdelning från bolagets fonder, enligt Nasdaq. Den rörliga delen var drygt 22 gånger den fasta, och specialbonusen blir 50 gånger.

Så får en svensk bank inte göra. I 6 kap. 4 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse står det att:

Den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion eller totala ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha en väsentlig inverkan på ett kreditinstituts riskprofil får inte vara större än den fasta ersättningen.

Regeln gäller alltså anställda som väsentligt kan påverka bankens riskprofil, exakt den typen av anställda som nu får stora bonusar i USA. Taket kommer från EU:s kapitaltäckningsdirektiv, där 100 procent är gränsen och 200 procent kräver aktieägarnas godkännande, enligt EBA.

Taket gäller kreditinstitut, inte börsbolag i allmänhet. Ericssons vd Börje Ekholm toppade listan över Sveriges bäst betalda chefer för 2024, enligt Realtid. För 2025 tog han ut 71,4 miljoner kronor rörligt mot 18,8 miljoner i fast lön, enligt EFN. Det är 3,8 gånger den fasta lönen.