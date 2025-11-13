Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit

Streaming
Priserna stiger, ändå fortsätter svenskarna teckna (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden.

Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster.

Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal. 

Kraftiga prishöjningar – men inga massavhopp

De senaste åren har nästan alla stora streamingtjänster skruvat upp priserna. Och det rejält.

Sedan lansering har Disney+ höjt sina avgifter med 172 procent. Apple TV+ har ökat med 160 procent och giganter som Hulu, Paramount+ och Netflix har gjort betydande justeringar.

Trots denna prisuppgång är det svårt att hitta spår av ”prishöjningströtthet”. Analytiker Robert Fishman konstaterar att avhoppen är ovanligt stabila.

Netflix är ett tydligt exempel, där har uppsägningarna legat still på 2 procent nästan varje månad sedan våren 2023.

Samma sak i Sverige 

Utvecklingen syns också i Sverige. Flera streamingjättar har höjt sina priser under hösten, rapporterar GP

Prime Video har på bara några månader gått från 59 kronor i månaden till 98 kronor, samtidigt som tjänsten nu inför reklam för dem som inte vill betala hela höjningen. 

Disney+, som höjde sina priser för bara några månader sedan, höjer återigen sitt premiumabonnemang med 20 kronor, till 159 kronor i månaden. Reklamvarianten stiger i sin tur till 69 kronor.

Streaming
Många populära streamingjättar har höjt sina priser (Foto: Helena Landstedt/TT)

HBO Max följer efter och justerar priset för sitt standardabonnemang från 129 till 149 kronor, medan premiumabonnemanget nu kostar 189 kronor. 

Netflix ligger fortsatt i det övre spannet och tar numera 199 kronor i månaden för premium. 

Även Apple TV+ har ökat sina priser. Kostnaden för ett abonnemang är nu 119 kronor i månaden – en höjning med 20 procent.

Svenskarnas streaming slår rekord

Men trots prishöjningarna fortsätter svenskarna teckna nya abonnemang. 

Enligt en analys från Mediavision, återgiven av Sambla, ökade antalet streamingabonnemang i Sverige med nära en miljon under 2024.

Det innebär att svenska hushåll nu i snitt har 2,7 abonnemang och att vi tillsammans betalar för omkring 8 miljoner streamingkonton – en ökning med 10 procent, vilket är nytt rekord.

Trots prishöjningarna fortsätter svenskarna alltså att teckna fler tjänster, inte färre. 

Sport driver kostnader och prishöjningar

Enligt WSJ är en stor anledning till de ökade priserna kampen om sportinnehåll.

Flera plattformar har betalat stora summor för rättigheter till flera stora sportligor. 

HBO Max har samtidigt förlorat vissa rättigheter och innehåll, bland annat direktsända sportevenemang och nyhetssändningar. Samtidigt menar bolaget att andra sport- och programrättigheter har tillkommit för att kompensera för förändringarna.

Men även när utbudet förändras fortsätter kunderna att betala.

”Netflix har verkligen knäckt koden när det gäller prissättning”, säger Fishman och pekar på kombinationen av ett billigt reklamalternativ och flera dyrare premiumval.

Streaming har blivit dyrare – och mer komplex

Trots prishöjningar, förändrade innehållspaket och en allt rörigare marknad finns det en sak som sticker ut: Kunderna stannar kvar.

Den nya utvecklingen pekar på en bransch som växer, experimenterar och konsolideras.

Och även om priset stiger fortsätter vi att köpa, oavsett om det sker i form av flera abonnemang, reklamvarianter eller nya paketlösningar.

Streamingen har blivit dyrare. Men den har också blivit svårare att släppa.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

