Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden.
Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit
Mest läst i kategorin
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Snart jul – och 3 000 kronor fattigare
Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar. Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning. Men inför jul riskerar ”känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig …
LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga
Optimismen lever vidare på bostadsmarknaden. Fyra av tio svenskar tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Det tror även Länsförsäkringar. Det finns en “fortsatt stark tilltro till stigande bostadspriser” bland svenskarna, konstaterar Länsförsäkringar i sin Boprisbarometer. Efter en lugn period ser man dessutom tecken på ökad aktivitet. “Stiger med 5-6 procent” “Efter …
Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster.
Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal.
Kraftiga prishöjningar – men inga massavhopp
De senaste åren har nästan alla stora streamingtjänster skruvat upp priserna. Och det rejält.
Sedan lansering har Disney+ höjt sina avgifter med 172 procent. Apple TV+ har ökat med 160 procent och giganter som Hulu, Paramount+ och Netflix har gjort betydande justeringar.
Trots denna prisuppgång är det svårt att hitta spår av ”prishöjningströtthet”. Analytiker Robert Fishman konstaterar att avhoppen är ovanligt stabila.
Netflix är ett tydligt exempel, där har uppsägningarna legat still på 2 procent nästan varje månad sedan våren 2023.
Läs även: Så blev Netflix världens ledande tv-plattform. Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Samma sak i Sverige
Utvecklingen syns också i Sverige. Flera streamingjättar har höjt sina priser under hösten, rapporterar GP.
Prime Video har på bara några månader gått från 59 kronor i månaden till 98 kronor, samtidigt som tjänsten nu inför reklam för dem som inte vill betala hela höjningen.
Disney+, som höjde sina priser för bara några månader sedan, höjer återigen sitt premiumabonnemang med 20 kronor, till 159 kronor i månaden. Reklamvarianten stiger i sin tur till 69 kronor.
HBO Max följer efter och justerar priset för sitt standardabonnemang från 129 till 149 kronor, medan premiumabonnemanget nu kostar 189 kronor.
Netflix ligger fortsatt i det övre spannet och tar numera 199 kronor i månaden för premium.
Även Apple TV+ har ökat sina priser. Kostnaden för ett abonnemang är nu 119 kronor i månaden – en höjning med 20 procent.
Svenskarnas streaming slår rekord
Men trots prishöjningarna fortsätter svenskarna teckna nya abonnemang.
Enligt en analys från Mediavision, återgiven av Sambla, ökade antalet streamingabonnemang i Sverige med nära en miljon under 2024.
Det innebär att svenska hushåll nu i snitt har 2,7 abonnemang och att vi tillsammans betalar för omkring 8 miljoner streamingkonton – en ökning med 10 procent, vilket är nytt rekord.
Trots prishöjningarna fortsätter svenskarna alltså att teckna fler tjänster, inte färre.
Läs även: Piratkopieringen tar fart igen efter missnöje. Realtid
Sport driver kostnader och prishöjningar
Enligt WSJ är en stor anledning till de ökade priserna kampen om sportinnehåll.
Flera plattformar har betalat stora summor för rättigheter till flera stora sportligor.
HBO Max har samtidigt förlorat vissa rättigheter och innehåll, bland annat direktsända sportevenemang och nyhetssändningar. Samtidigt menar bolaget att andra sport- och programrättigheter har tillkommit för att kompensera för förändringarna.
Men även när utbudet förändras fortsätter kunderna att betala.
”Netflix har verkligen knäckt koden när det gäller prissättning”, säger Fishman och pekar på kombinationen av ett billigt reklamalternativ och flera dyrare premiumval.
Streaming har blivit dyrare – och mer komplex
Trots prishöjningar, förändrade innehållspaket och en allt rörigare marknad finns det en sak som sticker ut: Kunderna stannar kvar.
Den nya utvecklingen pekar på en bransch som växer, experimenterar och konsolideras.
Och även om priset stiger fortsätter vi att köpa, oavsett om det sker i form av flera abonnemang, reklamvarianter eller nya paketlösningar.
Streamingen har blivit dyrare. Men den har också blivit svårare att släppa.
Läs också: Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Privatlån: Det här ska du alltid dubbelkolla innan du skriver på
Privatlån används för att täcka större utgifter, lösa dyra krediter eller finansiera något som inte kan vänta. Men villkoren varierar stort mellan långivare och flera kostnader är lätta att förbise. Här är vad du ska kontrollera innan du skriver under. Privatlån kan vara ett verktyg för att förbättra ekonomin, eller en dyr fallgrop om villkoren …
Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär
En amerikansk studie visar att hälsosam mat hjälper patienter med hjärtbesvär. Men det visste vi ju redan från svenska blåbär… Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter. ”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får …
Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit
Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden. Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster. Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal. Kraftiga prishöjningar – men inga …
Svensk och europeisk fordonsindustri på knä
En tvärnit i chipflödet från Nexperia hotar att stoppa europeisk fordonsproduktion redan inom veckor, enligt branschens egna varningar. En tilltagande chipbrist riskerar nu att slå ut fordonsproduktionen i Europa inom veckor. Konflikten inom halvledarbolaget Nexperia skapar en akut flaskhals som flera stora tillverkare beskriver som både allvarlig och svårbegriplig. Missa inte: Nya körkortsregler: Många kan …
Malta – Europas skamfläck: Förtroendet rasar för landets styre
I Malta växer oron för den offentliga styrningen när nya skandaler visar på omfattande brister i polis och myndigheter. Skandalerna kring Maltas offentliga tjänster har blivit allt tydligare. Det handlar inte bara om enstaka felaktigheter, utan om systematiska problem. I en rapport från Transparency International konstateras att Malta ”fortfarande är plågat av klientelism och korruption” …