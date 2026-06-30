"Sa jag adjö när jag kom": Bankchef avgår efter en dag

2021 fick vd:n för techbolaget Betternow, Christian Chapman, sparken under ett videomöte där uppsägning och utcheckning i sin helhet bara tog tre minuter.

Längre tid i vd-stolen fick ändå Ron Johnson, som klev av rollen som vd för JC Penney först efter 18 dagar.

”Inte så svårt att vara chef egentligen”. Dagens PS

Minister åtta dagar – tränare tio minuter

I politiken har vi också några snabba karriärer. Kortast tid som statsråd i Sverige har Maria Borelius, moderaten som var handelsminister i åtta dagar 2006, näst snabbast ut är Cecilia Stegö Chilò som var kulturminister elva dagar samma höst.

En och annan historienörd kanske vill tillägga att vi faktiskt haft en statsminister som bara satt 50 dagar, Felix Hamrin 1932.

Fotboll? Där har Leroy Rosenior världsrekordet. Han presenterades 2007 som ny tränare för engelska Torquay United – för att bara tio minuter senare, just efter att presskonferensen avslutats, få sparken av klubbens nye ägare.

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