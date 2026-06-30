"Sa jag adjö när jag kom": Bankchef avgår efter en dag

Man kan naturligtvis kalla det raketkarriär. Med en snabb landning. Norske bankchefen avgick som vd ett dygn efter att han blivit det.
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Okej. Han är inte snabbast. Amerikanska businesskrönor talar fortfarande om appgrundaren som klev av sitt vd-uppdrag efter endast tre minuter, i insikt om att jobbet inte passade honom.
2021 fick vd:n för techbolaget Betternow, Christian Chapman, sparken under ett videomöte där uppsägning och utcheckning i sin helhet bara tog tre minuter.
Längre tid i vd-stolen fick ändå Ron Johnson, som klev av rollen som vd för JC Penney först efter 18 dagar.
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Minister åtta dagar – tränare tio minuter
I politiken har vi också några snabba karriärer. Kortast tid som statsråd i Sverige har Maria Borelius, moderaten som var handelsminister i åtta dagar 2006, näst snabbast ut är Cecilia Stegö Chilò som var kulturminister elva dagar samma höst.
En och annan historienörd kanske vill tillägga att vi faktiskt haft en statsminister som bara satt 50 dagar, Felix Hamrin 1932.
Fotboll? Där har Leroy Rosenior världsrekordet. Han presenterades 2007 som ny tränare för engelska Torquay United – för att bara tio minuter senare, just efter att presskonferensen avslutats, få sparken av klubbens nye ägare.
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Han klev in på topplistan
I denna illustra skara platsar nu norrmannen Jens Ove Klev. Anställd som ny vd för Flekkefjord Sparebank måndag förmiddag. Tisdag sade han upp sig och lämnade jobbet, berättar Dagens näringsliv.
”Klev har gedigen chefs- och ledningserfarenhet, stark affärsförståelse och en bakgrund som gör honom väl rustad att leda banken framåt”, sade styrelseordföranden Trine Stangeland måndag.
Klev hade, efter bland annat vd-jobb för Asko Agder, enligt styrelsen ”den kompetens och ledarkraft som banken behöver i nästa fas”.
Klev själv var också nöjd.
”Jag ser fram emot att bidra till att Flekkefjord Sparebank också är en solid, offensiv och relevant lokal bank under de kommande åren”, sade Klev i inledningen av sin 24 timmar långa karriär.
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Tröttnade snabbt?
Tisdag kom nämligen beskedet att Klev bett att få lämna jobbet – och att styrelsen beviljat hans avskedsansökan.
Banken, med ett affärskapital på 18,8 miljarder norska kronor, ska nu ledas av Rolf Lien som tillförordnad vd.
Det har Lien varit sedan förra ordinarie vd:n avgick i maj, tidsmässigt en hel evighet sedan i de här sammanhangen.